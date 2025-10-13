El otoño es micológico en Vilagarcía: Marca estas citas en tu agenda

Setas en O Salnés Gonzalo Salgado

El otoño está desde hace muchos años ligado, en Vilagarcía, a la asociación Cantarela, que organiza una ambiciosa programación alrededor del mundo de los hongos. Con nombres como Carlos Puga o Carlos Encisa, el colectivo lleva a cabo una incesante labor por divulgar desde el punto de vista científico, de la naturaleza y gastronómico un mundo que da también para increíbles imágenes.

Por ello, la programación de A Cantarela es tan ambiciosa. Con la colaboración del Concello de Vilagarcía, las actividades ya comenzaron con las salidas para recoger setas. La primera fue el pasado festivo por A Curota, pero seguirán el 26 de octubre, a las 9 horas, por A Estrada. La comitiva saldrá a las 9 horas de la explanada TIR y el precio, de 25 euros para los socios y diez más para el resto, incluye un cocido en el restaurante Coteliño.

Ya en noviembre, continuarán las salidas al campo para recoger setas para la exposición que se verá en el Auditorio. Será el día 9 y el montaje, con los hongos frescos, al siguiente, 10, para inaugurar ya a partir de las ocho de la tarde.

Charlas divulgativas

Es el martes 11 cuando comenzarán las charlas. Carlos Puga Álvarez, promotor del Outono, da el pistoletazo de salida con una introducción a la micología y una muestra de las setas comestibles más comunes. El contrapunto lo pone, al día siguiente, Encisa, para ayudar a diferenciar las setas venenosas, especialmente aquellas que puedan llevar a confusiones que podrían ser fatales.

El cocinero Rubén García Castrelo ‘Patxi’ lleva la seta a su terreno, con una charla sobre la versatilidad de los hongos en los fogones. Será el jueves 13 en la Praza da Peixería, mientras que las otras dos serán en el Auditorio, todas ellas a las 20 horas.

Es el aspecto más divulgativo de una programación que, por supuesto, no se olvida ni de la fiesta ni del arte, incluyendo exposiciones y diversos concursos y eventos, que forman parte de la agenda de numerosos vilagarcianos, que esperan cada año la llegada del ‘Outono Micolóxico’.

Festa dos Cogumelos

Uno de los principales será, precisamente, la Festa dos Cogumelos, que llega a su edición trigésimo primera y que se celebrará en A Peixería, de 12 a 15:30 horas, el 16 de noviembre. Allí se degustarán diversas elaboraciones de estos hongos, así como vino albariño.

Ese mismo día se celebra el concurso de Cocina, en el que los participantes pueden llevar elaboraciones tanto dulces como saladas, para mostrar su dominio de los fogones.

Concursos de fotografía y dibujo

A la semana siguiente, la gastronomía seguirá siendo la protagonista, con el ‘Xantar Micolóxico’ en el restaurante A Batea, el 23 de noviembre y por 40 euros para los socios y diez más para el resto. El servicio de identificación de setas estará abierto todos los lunes, de 19 a 20 horas, en la sede de A Cantarela, situada en el segundo piso del número 24 de Rosalía de Castro, donde también se podrá pedir información sobre las actividades del colectivo o las formas de hacerse socio. En la sesión de clausura, que será el 22 a las 18 horas, se proyectará el audiovisual con las excursiones, pero también se entregarán los premios del Concurso de Debuxo Escolar y de Fotografía. En cuanto a este último, se pueden presentar un máximo de tres obras, con un tamaño único de 20x30 centímetros. El plazo acaba el 31 de octubre y el tema-no podía ser otro- será las setas.