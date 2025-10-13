El embalse de Castroagudín se encuentra al 20% de su capacidad

Vistas del embalse de O Con Mónica Ferreirós

El embalse de Castroagudín se encuentra al 19,92 por ciento de la capacidad, según el último boletín hidrológico que publica Augas de Galicia. Se trata de una cifra bastante baja, aunque lo cierto es que la comparativa por años no arroja datos demasiados concluyentes. Así, el año pasado la ocupación era muy alta, tras un temporal, ‘Kirk’, que solventó cualquier problema de sequía. Sin embargo, en 2023 estaba en el 14 por ciento y en 2022, precisamente el otoño en el que se despertaron todas las alarmas, la presa del lugar de Cea se encontraba en el diez por ciento de ocupación.

En cualquier caso, la situación de la presa de Caldas de Reis muestra una situación diferente que, en caso de problemas, permitiría hacer frente al abastecimiento. Cabe recordar, en este sentido, que Vilagarcía hace la mayor parte de la captación del río Umia desde la tubería de Baión, mientras que el resto de la comarca de O Salnés lo hace desde la de Pontearnelas.

Además, el embalse de Caldas de Reis se encuentra al 66,67 por ciento de su ocupación. “El Umia se comporta de una forma distinta, suele ser estable. Ahora mismo está algo más bajo de lo normal, pero sin problema. No tenemos constancia de ninguna incidencia”, explica Ramón Guinarte, gerente de la Mancomunidade do Salnés. De hecho, en otras zonas de Galicia se están registrando ya problemas e incluso se adoptaron restricciones, como en Baiona, donde el alcalde emitió un bando para pedir a la ciudadanía un menor consumo de agua. Algo que no se baraja, en ningún caso, en esta zona. En primer lugar, porque son varias las alternativas que Vilagarcía tiene para el abastecimiento. En segundo término porque, precisamente, la presa de Caldas no presenta ningún problema de capacidad y está a más del sesenta por ciento de su ocupación. En términos generales, el ‘volumen de encorado’ gallego está en el 55,4, casi veinte puntos por debajo del año pasado. En cualquier caso, cabe recordar que ya hay municipios de las comarcas de Ulla-Umia y O Salnés que están afectados por la situación de pre-alerta decretada por la Xunta de Galicia. Se trata de Moraña, Meaño y Sanxenxo, donde la administración autonómica recomienda un uso responsable del agua.

Un octubre muy soleado

Una medida que la entidad dependiente de la Xunta de Galicia decreta no solo por la baja ocupación de los embalses, sino también teniendo en cuenta las previsiones metereológicas. Y es que, con octubre ya bastante avanzado, las lluvias apenas hicieron acto de presencia en los cielos arousanos. Para los próximos días, el parte de Meteogalicia continúa mostrando al sol como protagonista, con temperaturas que alcanzan los 26 grados de máxima. Las precipitaciones llegarán en fin de semana, pero nada apunta que vayan a ser cuantiosas.