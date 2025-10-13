Así será el corte de agua mañana en Vilagarcía

Obras en alcantarillado de As Carolinas Gonzalo Salgado

El corte de agua en la Avenida das Carolinas y su entorno comenzará mañana martes, a las ocho y media de la mañana, y durará doce horas, aproximadamente, según informaron desde la empresa concesionaria del servicio y encargada de los trabajos, Espina & Delfín.

Afecta al tramo que va por delante del Alcampo y las rúas Xílgaro, Estorniño, Blanco Amor, Valladares, Asturias y Catoira, según recuerdan desde el Concello de Vilagarcía, que pone en marcha las actuaciones de sustitución de la tubería, que sufre continuas roturas y averías por su mal estado.

El resto del municipio, apuntan desde Ravella, no verá interrumpido el suministro en ningún momento, aunque advierten de que sí se notará un descenso de la presión, especialmente en las zonas más altas de los edificios o las áreas elevadas, como por ejemplo Cornazo.

Continuas averías

El objetivo de las actuaciones es solventar las roturas en las canalizaciones, que estaban muy anticuadas. En concreto, se van a cambiar varias tuberías, pasando de fibrocemento a PVC. Empresa y Concello piden disculpas, de antemano, por las molestias.