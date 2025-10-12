Adjudican la redacción del proyecto para la construcción de 350 viviendas públicas en As Carolinas

La conselleira de Vivenda, María Allegue, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en Marxión Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia acaba de adjudicar los trabajos de redacción del denominado Proxecto de Interese Autonómico (PIA). Un proyecto de expropiación y parcelación de 6,2 hectáreas en el término municipal de Vilagarcía para la construcción de un total de 350 viviendas públicas. Como ya había anunciado la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas hace unos meses el ámbito escogido en la capital arousana está entre la avenida de As Carolinas y las calles Coca y Arealonga. El contrato para la redacción del proyecto se adjudicó a la empresa Antea Iberolatam S.L. por un importe de 195.829 euros.

Demanda importante

Este nuevo contrato de la Xunta de Galicia se enmarca en la denominada Estratexia Galega de Solo Residencial que tiene en marcha la administración autonómica con el objetivo de desarrollar suelo en el que facilitar la construcción de 25.000 viviendas en Galicia, 20.000 de ellas protegidas y 5.000 de carácter libre.

La empresa Antea Iberolatam S.L. tiene ahora un plazo de quince meses para redactar el proyecto, ver exactamente qué zonas se verán afectadas y qué puntos hay que expropiar para la ejecución de los cientos de viviendas comprometidas.

La idea que tiene la Xunta es que las viviendas puedan empezar a construirse en el año 2028 si todos los trámites administrativos van según lo previsto.

La Consellería de ya aprobó la ejecución de una decena de viviendas públicas en el entorno del barrio de Marxión

En todo caso el número de afectados en ese punto es elevado y ya cuando se anunció el interés de la Xunta por esta bolsa de terreno los vecinos se personaron en el Concello para intentar conocer más datos sobre el proyecto de ejecución de estos nuevos hogares. Entre los afectados se encuentra un negocio y varias viviendas.

Desde la Consellería de Vivenda ya señalaron ante esta preocupación que primero habrá que ver el proyecto que ahora se adjudica y que, además, habrá el pertinente plazo de alegaciones para que aquellos que así lo consideren puedan presentar sus recursos. Vivenda tiene activo otro proyecto de hogares públicos en la zona de Marxión.