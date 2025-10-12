Ravella acuerda adelantar a abril las brigadas de refuerzo para evitar que la maleza se extienda

Imagen de maleza este verano en un punto del municipio vilagarciano EC

Evitar llegar a agosto con la maleza comiéndose las cunetas y, sobre todo, los caminos de las zonas más rurales. Este es el objetivo que tiene el gobierno local de cara a la próxima primavera, de ahí que ya se haya reunido con la empresa adjudicataria de las tareas de limpieza para que no ocurra lo de este verano pasado, en el que se registraron varias críticas por este asunto. “O que non pode ser é empezar en agosto, porque entón si que nos come a maleza”, manifestó la portavoz del gobierno, Tania García, a preguntas de la oposición al respecto.

La socialista dio cuenta de las brigadas de limpieza de maleza que hubo en estos últimos meses. Manifestó que hubo dos integradas por tres peones y en el turno de tarde por dos. Además se añadió otra en el turno de noche, también con dos peones para poder recoger los restos que iban quedando en los márgenes de las pistas o incluso en las propias aceras. Una imagen que partidos como el BNG denunciaron como que no podía volver a repetirse.

En este sentido la portavoz municipal –que es además la encargada del área de Limpieza del Concello– señala que normalmente las brigadas van recogiendo los desperdicios que van cortando con una mini pala que tiene añadido un pequeño aspirador. En este verano reconoció que en algunos puntos –como pueden ser las aceras de la recta de Rubiáns–algunos de los montículos se dejaron depositados para recoger más tarde y que el viento provocó que los restos se esparciesen por la carretera. Algo que, en todo caso, el Concello ya ha traslado a la empresa para que evite esta forma de trabajar en un futuro.

Críticas

Lo cierto es que no solo en una, ni en dos, sino en más zonas sobre todo del rural de Vilagarcía se denunció que la maleza invadía las zonas de paso peatonal para molestia de los vecinos. Algo que, dice Tania García, se va a corregir de cara a los próximos meses.

La idea es que en la época en la que la vegetación crece más el refuerzo sea mayor, dado que en algunos puntos las zarzas tomaban por completo las aceras y las plazas. Entienden desde Ravella, así pues, que el método de trabajo que aplicaron este verano debe corregirse.

Las críticas no solo se refieren a la recogida de maleza, sino que también las hay respecto de la gestión de los residuos voluminosos tanto en el centro como en la periferia de Vilagarcía. De hecho el concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo, ha solicitado en el pleno que la concejala responsable del área comparezca para dar cuenta de por qué hay residuos que tardan semanas en recogerse y para que se constate si la empresa Urbaser –que es la que se encarga del servicio en la capital arousana– cumple con lo estipulado en los pliegos no solo en este aspecto, sino también en el de los horarios de vaciado de los contenedores de residuos orgánicos que hay repartidos por todo el centro urbano. Algo que también critican los vecinos de diferentes puntos del municipio.