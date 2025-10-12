Mi cuenta

Vilagarcía

El olor a otoño desembarca en Vilagarcía: castañas a 25 grados en la Praza de Galicia

Fátima Frieiro
12/10/2025 20:42
El puesto de castañas ya está en la Praza de Galicia
El puesto de castañas ya está en la Praza de Galicia
Gonzalo Salgado

El olor a castañas ha vuelto a la Praza de Galicia y, por lo tanto, el inicio “no oficial” de un otoño que está dejando temperaturas más propias de un mes de julio. De hecho los termómetros llegaron a marcar los 26 grados en diferentes puntos de la comarca y la imagen de personas tomando el sol en la playa pudo verse tanto en la jornada del sábado como del domingo.

Pese a que las castañas asadas se asocian a temperaturas más bajas lo cierto es que en Vilagarcía había ganas de este fruto típico de esta época del año. Buena muestra de ello es que decenas de personas se pusieron a la cola para conseguir su cucurucho. La imagen se repetirá con el paso de los días porque las castañas todavía formarán parte del escenario vilagarciano unas cuantas semanas más.

