Jornada sobre Nuevas Tendencias en la Gestión de los Servicios Públicos Locales en Vigo

Jornada Nuevas Tendencias Gestión Servicios Públicos Cedida

El Ilustre Colegio de Abogados de Vigo acogió el pasado jueves, 9 de octubre de 2025, la jornada «Nuevas Tendencias en la Gestión de los Servicios Públicos Locales». Este evento forma parte de un ciclo de formación para juristas en el ámbito de la contratación administrativa, coorganizado por el Colegio de Abogados de Vigo y el Consello da Avogacía Galega, en colaboración con Viaqua, que se está desarrollando en los restantes Colegios de Abogados de Galicia.

La dirección académica de la jornada estuvo a cargo de Dª María José Feijóo Rey, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona.

La primera ponencia, titulada «La concesión administrativa hoy: claves teóricas y retos prácticos», contó con la participación de Dª Patricia Valcárcel Fernández, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Vigo, y D. Roger Cots Valverde, Secretario General del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y Profesor Asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. La Sra. Valcárcel abordó los conceptos fundamentales para comprender las formas de gestión y las modalidades contractuales en la prestación de servicios públicos locales, mientras que el Sr. Cots se centró en los aspectos prácticos de la gestión para garantizar la legalidad.

La segunda ponencia versó sobre «Alternativas contractuales para la externalización de la gestión de los servicios públicos locales», a cargo de D. Luís Míguez Macho, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. Su exposición analizó la evolución desde el antiguo contrato de gestión de servicios públicos hacia los nuevos contratos de concesión de servicios y contratos de servicios con prestaciones directas a la ciudadanía, así como las sociedades de economía mixta.

La inauguración y clausura de las jornadas corrieron a cargo de Dª Lourdes Carballo, Decana del Colegio de Abogados de Vigo, y D. Francisco Rabuñal, Presidente del Consello da Avogacía Galega.

Para aquellos que no pudieron asistir, el evento está disponible íntegramente en el canal de YouTube del Consello da Avogacía Galega.