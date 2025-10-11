Cortes de agua en Vilagarcía: Estas son las zonas que se verán afectadas

Obras que se realizaron en la avenida de As Carolinas este pasado mes de septiembre Mónica Ferreirós

La concesionaria del servicio de abastecimiento de agua de Vilagarcía, Espina y Delfín, cortará el suministro el martes para proceder a la renovación de la red de abastecimiento que abastece al entorno de As Carolinas. Esta actuación afectará directamente a viviendas y negocios ubicados en esa misma avenida y también en las calles del entorno como son Xílgaro, Estorniño, Blanco Amor, Valladares, Asturias y Catoira.

El corte será entre las 8:30 y las 20:30 horas, dado que los operarios necesitan actuar en un total de seis entronques. De hecho la empresa prevé movilizar a varios grupos de trabajadores para poder acometer las tareas lo más rápido posible. El resto de la ciudad mantendrá el suministro en todo momento, aunque es posible que las zonas más altas (como puede ser Cornazo) noten un descenso de la presión.

Espina y Delfín ya colocó carteles en los viales afectados informando del corte y del horario. A mayores - y dado que los operarios estaban trabajando allí- se informó a alguno de los establecimientos personalmente para que vayan corriendo la voz.

Desde el Concello de Vilagarcía, y también desde la propia empresa concesionaria, piden "desculpas de antemán" por las molestias que estos cortes pueden ocasionar. En todo caso es una mejora necesaria para poder conectar el servicio a la red. Cabe recordar que precisamente en la zona de As Carolinas las roturas de tubería han sido constantes en los últimos años, dado que las tuberías estaban muy anticuadas y daban lugar a averías. Ahora con estos trabajos se espera que no vuelva a suceder y que toda la ciudadanía se vea beneficiada.