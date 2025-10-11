A Mesa das Verbas convoca a quinta edición do concurso de poesía en galego Xaquina Trillo
Poden presentarse as propostas dende o día 15 deste mes ata o 9 de decembro
A asociación cultural Mesa das Verbas – en colaboración co Concello de Vilagarcía, coa Deputación e co Centro Comercial Arousa– convoca a quinta edición do concurso de poesía en lingua galega Xaquina Trillo. A finalidade deste certame é promover a creatividade en lingua galega e fomentar a poesía no idioma neste idioma entre a mocidade e a cidadanía en xeral.
Así pois as persoas que desexen participar poden presentar o seu poema (que non pode exceder dos 60 versos, segundo as bases do concurso) dende o mércores 15 ata o vindeiro 9 de decembro. O poema ten que estar integramente escrito en galego e debe presentarse segundo indican as bases (que poden consultarse no blog da asociación cultural) na urna que estará ubicada no Centro Comercial Arousa. Tamén se poden enviar á dirección postal do mesmo poñendo no sobre “Concurso de Poesía en Lingua Galega-Xaquina Trillo”.
O fallo darase a coñecer o día 23 de decembro e a entrega de premios será no evento que o Concello celebre co gallo do Día de Rosalía.
Os premios
O primeiro premio será de 300 euros en metálico e 100 en vales de compra. O segundo 200 en metálico e 50 en vales e o terceiro 100 en metálico e 25 en vales. Ademais as tres persoas galardoadas recibirán un diploma e un agasallo.
Os poemas premiados publicaranse no blog da asociación e no número especial do boletín Medulio e na revista poética Anaco.