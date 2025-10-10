Xunta y Fegamp discuten la integración del SPAD de O Grove y de Vilagarcía en el Sergas

Imagen del SPAD de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Xunta y Federación Galega de Municipios (Fegamp) han mantenido una reunión para discutir la integración en el Sergas de las unidades asistenciales de drogodependencia (SPAD) de municipios como Vilagarcía y O Grove. La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, presidió la reunión de la comisión mixta para concretar el traspaso de los dispositivos municipales.

En el encuentro la Xunta explicó que las ponencias técnicas especializadas presentaron sus informes definitivos con el análisis de los medios humanos y materiales necesarios para el traspaso. Ahora la Consellería remitirá a los ayuntamientos afectados los criterios presentados para que sean ratificados por los plenos municipales. En caso de ser aprobados habrá otra reunión de la comisión el 19 de noviembre.

Valoración

Por su parte desde la Fegamp agregaron que la propuesta de integración aún no ha sido valorada por la entidad, por lo que solicitó a los representantes autonómicos que sea redactado un “borrador de decreto” para que el texto sea debidamente evaluado.

De este modo la Federación también ha avanzado que la propuesta necesita ser aprobada por los plenos antes del citado 14 de noviembre, para que esta sea efectiva el 1 de enero de 2026. En el paquete también está la unidad de atención de Ribeira.