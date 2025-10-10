Las pistas de atletismo de Fontecarmoa, a punto para las competiciones nacionales

Un momento de la visita a las pistas Gonzalo Salgado

Las pistas de atletismo de Fontecarmoa encaran la recta final de la reforma que las pondrá a disposición de acoger competiciones federadas autonómicas o incluso estatales. Una actuación que tiene un presupuesto de 165.000 euros y que financia, al cien por cien, la Diputación de Pontevedra. Alberto Varela y Luis López visitaron el avance de los trabajos, que se prevé que estén listos en las próximas semanas.

El cambio de iluminación y la recuperación del pavimento, que estaba muy erosionado, sobre todo en la parte de tribuna de meta y en la zona de salto, como explicó el técnico. Los operarios iniciaron ya las actuaciones que afectan al tapiz y, en concreto, esta mañana estaban echando una nueva capa de caucho y resina para nivelar los carriles. También está previsto el arreglo de las deficiencias en los bordes, en las chapas señalizadoras y en los círculos de lanzamiento y de los obstáculos, así como el repintado de las líneas delimitadoras de las calles y de la meta, entre otras.

Potente actividad deportiva

La previsión es que estas ambiciosas obras estén acabadas, si el tiempo lo permite, a finales del mes de noviembre. Pero no es la única inversión que se llevó a cabo en el entorno. López recordó que la Diputación destinó cerca de "tres millóns" a obras como las pistas, la reforma interior del pabellón Sara Gómez, o la piscina municipal. El alcalde, por su parte, incidió en la inversión de cerca de seis millones en el complejo deportivo, que en el futuro prevé contar también con un Centro Tecnificación de Tenis "referente en Galicia".

Varela y López se tendieron la mano mutuamente para colaborar en la puesta en marcha de infraestructuras deportivas un objetivo que, dijo el presidente de la Diputación, "nos marcamos desde que chegamos", para lo que se puso en marcha el Plan Extra del que "Vilagarcía foi o concello que máis fondos recibiu, tanto por poboación como por outros criterios", dijo López que animó a la ciudadanía a que "practiquen deporte nesta vila".

En este sentido, Varela destacó la importancia que tiene el ejercicio físico en un municipio que cuenta con 61 clubs, solo nueve por debajo de los que tiene Pontevedra, pese a que la capital de provincia tienen más del doble de habitantes.

Asimismo, el regidor hizo hincapié en la relevancia de que los fondos sean "incondicionados", es decir, que puedan ser los concellos los que elijan a qué destinarlos. "O presidente da Deputación, como alcalde que foi, sábeo", ya que "somos os gobernos municipais os que máis coñecemos as necesidades das nosas vilas e os proxectos son necesarios para seguir crecendo". Por ello, Varela ya advirtió de que "vamos seguir pedindo máis fondos".