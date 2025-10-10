Vilagarcía
La Primitiva deja 48.328 euros en Carril
En el sorteo no existieron boletos acertantes de la categoría especial por lo que se genera un bote de 15.200.000 euros
El sorteo de la Lotería Primitiva ha dejado un total de 48.328 euros en la administración de Carril, en Vilagarcía. En esta oficina se selló uno de los cuatro boletos acertantes de la Segunda Categoría (5 aciertos + complementario).
En este mismo sorteo no existen acertantes de la Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) por lo que el bote generado que se pondrá en juego en el próximo se podrían ganar más de 15 millones de euros.