La dirección de la escuela infantil de A Lomba señala que el Concello congeló las cuotas hace ocho años

Fachada de la Escuela Infantil de A Lomba

La dirección de la Escuela Infantil Municipal de A Lomba señala que los ingresos que recibe proceden, en exclusiva, de las cuotas que abona el Concello por alumno, estando estas congeladas desde hace ocho años. “La escuela percibe el mismo importe por alumno desde el año 2017, pese a que en años anteriores se ha hecho la regularización de precio sin repercutirlo” en lo que pagan las familias, explican desde la dirección del centro situado en A Xunqueira, que acusa a Ravella de dar una “versión sesgada” sobre el impago del 50 por ciento de la nómina de septiembre a la plantilla.

Es más, apuntan que si las cuotas se actualizasen, hoy serían un 40% superiores “y hubieran cubierto todos los gastos ordinarios de la escuela hasta el curso presente, incluso a pesar de la reducción del número de alumnos”, explican en un comunicado. En este sentido, apuntan que la escuela soporta un déficit desde hace varios años, al que se hizo frente “con las reservas que tenía la empresa hasta agotarlas, con la renuncia a su salario completo como trabajadoras por parte de las socias-trabajadoras de la empresa en dos ocasiones y, finalmente, con aportaciones extraordinarias del Concello”, al que, apuntan, enviaron una veintena de escritos pidiendo la actualización de cuotas.

Una medida que, señalan, sería conforme al IPC y en cumplimiento del contrato concesional, firmado en la década de los noventa. "Los trabajadores fueron informados de este problema de déficit estructural generado por el incumplimiento de la obligación de actualizar las cuotas".