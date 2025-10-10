La detenida por el altercado en el bar en Vilagarcía asegura que no se dio a la fuga y que sufre depresión

Dispositivo policial en la zona Gonzalo Salgado

La mujer detenida por una presunta agresión en un bar asegura que no se dio a la fuga en ningún momento, que simplemente se dirigió al Concello para presentar unos papeles. Fue allí, a escasos metros de donde tuvieron lugar los hechos, donde fue arrestada por “siete policías”.

La mujer, contra la que las trabajadoras del bar pusieron dos denuncias, una de las cuales está pendiente de resolución judicial, señala que sufre “insultos” cada vez que pasa por la zona “y ayer ya no pude más”, dice por lo sucedido el jueves, cuando una de las socias del establecimiento sufrió heridas en una pierna como consecuencia de los cortes que le produjo una vajilla rota.

Heridas en una pierna

“Yo no quería hacerle daño. Simplemente tenía allí todo amontonado y lo moví con la mano, para decirle que lo limpiase, y cayó al sueño y se cortó”, apunta esta mujer. Según su versión, los problemas comenzaron ya hace tiempo e incluso tendrían connotaciones laborales, aunque no sería ese el detonante, sino los insultos que dice recibir casi a diario. “Ahí va la loca”, asegura que dicen a su paso (siempre según su versión). “Yo no estoy loca, tengo depresión”, apunta. Cabe recordar que las denuncias presentadas son por parte de las trabajadoras del bar, que pidieron una orden de alejamiento de la mujer. El propio jueves estaba señalado un juicio, cuando se produjo precisamente el altercado. Por ello, una de las trabajadoras del bar sufrió heridas en una pierna y fue trasladada al Hospital do Salnés, aunque no eran de carácter grave. La mujer señal “mi depresión solo me hace daño a mí. No soy violenta”.