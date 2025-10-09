Un mes sin enfermera en el Centro de Educación Especial: las familias buscan nuevas fórmulas de protesta

Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Este viernes hace justo un mes que el alumnado del Centro de Educación Especial de Vilagarcía está sin la enfermera que le corresponde. Así lo explican desde la ANPA, apuntando que la paciencia ya ha llegado al límite y que están pensando nuevas medidas de protesta. La presidenta de la asociación, Conchi Ventoso, declara que la huelga indefinida que se inició hace unas semanas tuvo que ser cancelada. "Los niños tienen que tener sus rutinas, no podemos cortarles tanto tiempo el no ir a clase. Además también hay familias que tienen problemas para la conciliación", declara Ventoso.

Relata la representantes de las familias que la enfermera que había antes en el centro y que fue trasladada a Ribadumia para atender a una niña cogió la baja de maternidad. "Educación abrió proceso selectivo para cubrir dos plazas, la nuestra y también la de Ribadumia", explica. La sorpresa fue mayúscula para los progenitores cuando descubrieron que había dos profesionales interesadas, pero que la que venía para el centro vilagarciano finalmente renunció al contrato. "Y así seguimos", lamenta.

El lunes las familias tuvieron una reunión para decidir qué medidas adoptar ante el que, denuncian, es un "silencio de Inspección de Educación". De hecho indican que se han intentado poner en varias ocasiones en contacto con la administración y que no han recibido respuesta. "Ahora lo que hemos decidido, y ya lo he hecho, es pedir una reunión presencial para hablarles directamente de nuestro problema", declara Conchi. Si no hay contestación en un tiempo prudencial no descartan concentrarse delante de la Delegación Provincial para hacerse oír. "Nosotros no queremos llegar a medidas extremas, pero es una vergüenza que tengan a los niños desatendidos y que ya sea durante un mes", protesta la presidenta de la ANPA.

Cabe recordar que en el Centro de Educación Especial de Vilagarcía hay un total de 23 niños en lo que se llama "emergencia sanitaria" y que, por lo tanto, necesitan de una profesional "in situ" para poder atender en caso de que surja algún problema. Algo que ya ha ocurrido en este tiempo que llevan sin la profesional asignada, teniendo que desplazarse una ambulancia al colegio ubicado en la zona de Marxión.