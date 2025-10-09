Mi cuenta

Vilagarcía

Portos culmina el repintado de la balaustrada de Carril tras años de demandas

La estructura presentaba desde hace tiempo un estado de abandono y desgaste

Fátima Frieiro
09/10/2025 18:17
La balaustrada está siendo repintada
Varios escritos y reclamaciones después tanto por parte de los vecinos como de entidades como el Concello y la Cofradía, Portos de Galicia inició las obras de repintado de la balaustrada del Porto de Carril. Una estructura emblemática en la ciudad y que llevaba tiempo en un estado de abandono importante.

Las obras – tal y como señalan desde la administración autonómica– continuarán en los próximos días e incluyen el saneamiento y pintado de toda la balaustrada que discurre por terrenos de Portos de Galicia, de alrededor de 270 metros de longitud.

En concreto la mejora afecta al tramo de balaustrada entre dos rampas portuarias, desde la zona de la lonja hasta la finalización del dominio público portuario.

Portos de Galicia enmarca esta actuación en el eje estructural del trabajo del ente público para la integración puerto-ciudad de modo que mejora el espacio portuario en beneficio no solo del sector marítimo, sino también del conjunto de los vecinos. Una zona muy de tránsito y pegada a una carretera de entrada a la localidad.

