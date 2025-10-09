Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Los humoristas Oswaldo Digón y Víctor Grande organizan un taller de improvisación teatral en Vilagarcía

Será los días 18 y 19 de octubre en Pablo Picasso

Olalla Bouza
09/10/2025 13:02
cartel del evento
cartel del evento

La ‘Escola de Impro’, dirigida por Oswaldo Digón y Víctor Grande, organiza un taller intensivo de iniciación a la improvisación teatral, que se celebrará los próximos 18 y 19 de octubre en horario matinal. El taller, que tendrá lugar en la calle Pablo Picasso, está orientado a todas las personas interesadas en una primera toma de contacto con esta especialidad, divertida y útil en todos los contextos.

Los participantes descubrirán los beneficios de esta disciplina, que consiste en crear escenas a través de la creatividad y el trabajo en equipo sin guion, sin atrezzo y sin escenografía, a partir de unas pocas premisas, casi siempre propuestas por el público.

El programa del taller se dispone en dos jornadas, sábado 18 y domingo 19 de este mes de octubre, de 10 a 14 horas, y consistirá en un calentamiento con juegos y dinámicas, para liberar mente y cuerpo fomentando la creatividad; una breve introducción de los pilares de la improvisación, como la escucha activa; y diversos juegos que trasladan los conceptos aprendidos a dinámicas propias de los escenarios teatrales. La ‘Escola de Impro’ comenzó su andadura en 2022, de la mano de dos humoristas con dilatada trayectoria.

Te puede interesar

El ideal gallego

Las algas y las plantas del litoral llegan al plato en Carril
Olalla Bouza
Las clases se desarrollan en el Centro de Formación Ocupacional de A Ran

Más conciliación y flexibilidad en el programa de formación de Cuntis
Fátima Frieiro
La ambulancia trasladó a la herida

Lanza loza a una trabajadora de un bar de Vilagarcía y le provoca varios cortes
Olalla Bouza
En el centro, Manuel Ángel, junto a Adao y su segundo entrenador, Moreno

“A tempada vai a ser longa e dura”, dice Manuel Ángel
María Caldas