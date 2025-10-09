Los humoristas Oswaldo Digón y Víctor Grande organizan un taller de improvisación teatral en Vilagarcía

cartel del evento

La ‘Escola de Impro’, dirigida por Oswaldo Digón y Víctor Grande, organiza un taller intensivo de iniciación a la improvisación teatral, que se celebrará los próximos 18 y 19 de octubre en horario matinal. El taller, que tendrá lugar en la calle Pablo Picasso, está orientado a todas las personas interesadas en una primera toma de contacto con esta especialidad, divertida y útil en todos los contextos.

Los participantes descubrirán los beneficios de esta disciplina, que consiste en crear escenas a través de la creatividad y el trabajo en equipo sin guion, sin atrezzo y sin escenografía, a partir de unas pocas premisas, casi siempre propuestas por el público.

El programa del taller se dispone en dos jornadas, sábado 18 y domingo 19 de este mes de octubre, de 10 a 14 horas, y consistirá en un calentamiento con juegos y dinámicas, para liberar mente y cuerpo fomentando la creatividad; una breve introducción de los pilares de la improvisación, como la escucha activa; y diversos juegos que trasladan los conceptos aprendidos a dinámicas propias de los escenarios teatrales. La ‘Escola de Impro’ comenzó su andadura en 2022, de la mano de dos humoristas con dilatada trayectoria.