Las algas y las plantas del litoral llegan al plato en Carril

Un taller sobre las posibilidades culinarias de las algas en A Illa

Las algas y las plantas del litoral serán las protagonistas de un nuevo showcooking gratuit, que tendrá lugar este sábado, a als 12 horas, en la lonja de Carril. Rocío Garrido, de 'La cocina de mi abuelo', enseñará a los asistentes a introducir el codium, el nori, los espaguetis y las lechugas de mar en su dieta. El taller está organizado por el COncello y financiado a través de los fondos GALP. Forma parte del ciclo de actividades 'O calendario da ría na túa mesa', que se extiende hasta septiembre del año que viene.

Rocío Garrido preparará varios platos, algunos de ellos salados. "Traballaremos, por exemplo, coa codium, que en cru ten sabor a percebe, perfecta para as persoas vexetarianas", explicó. También habrá espacios para los dulces, mezclando ingredientes como el chocolate o la alga nori. La chef no solo dará claves sobre como elaborar los platos, sino que también guiará a los asistentes para que sepan donde comprarlas y cual es la mejor temporada para su consumo.

El "showcooking" tendrá una duración aproximada de una hora y está pensado para medio centenar de asistentes, que al finalizar podrán probar los platos. "Son elaboracións sinxelas que todos podemos realizar", apuntó Garrido.

Mucho éxito

'O calendario da Ría na túa mesa' es una actividad organizada por la Concellería de Turismo, dirigida por Álvaro Carou, que puso en marcha por primera vez el año pasado, alcanzando mucho éxito. Además de Rocío Garrido, los cocineros Xoanqui Ameixeiras, Patxi García y la empresa local Os Peperetes también participarán en esta iniciativa.

La chef de 'La cocina de mi abuelo' impartirá otro taller el sábado 25 en Vilaxoán y Ameixeiras hará lo propio los días 6 de noviembre y el 12 de diciembre como la Praza de Abastos de Vilagarcía.