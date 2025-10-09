Mi cuenta

Vilagarcía

Lanza loza a una trabajadora de un bar de Vilagarcía y le provoca varios cortes

La Policía se la llevó detenida

Olalla Bouza
09/10/2025 11:23
La ambulancia trasladó a la herida
Gonzalo Salgado

Una mujer provocó un altercado esta mañana en un céntrico bar de Vilagarcía, al llegar sobre las 9 de la mañana con amenazas de muerte hacia una de las propietarias, a la que causó heridas. 

Los hechos ocurrieron sobre las 9 horas y parece ser que no es la primera vez que esta misma mujer provoca disturbios. De hecho, hoy mismo tenían un juicio por amenazas. La mujer aprovechó que en el mostrador había loza amontonada y lanzó varias piezas contra dicha trabajadora, provocándole cortes en una pierna. Hasta allí se desplazaron varias patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional de Vilagarcía, así como una ambulancia de Urxencias Médicas 061, que trasladó a la trabajadora agredida, que sangraba bastante según los testigos.

La presunta agresora, que intentó darse a la fuga, fue detenida poco después y trasladada en coche patrulla. Los hechos fueron seguidos por un buen número de clientes del bar y alguno de ellos apuntó a los agentes que tendría grabaciones telefónicas sobre la agresión.

