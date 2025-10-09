La Vilagarcía más poética y pictórica da vida a la nueva publicación de Teófilo Edicións

Imagen de la presentación en el Auditorio de Vilagarcía

La Vilagarcía más poética y pictórica es la gran protagonista de la nueva publicación de Teófilo Edicións. Una obra cuidada que fue presentada ante un nutrido público en la sala de exposiciones del Auditorio. En el evento estuvieron presentes el propio editor, José Luis Teófilo, así como las dos personas que ponen las letras y las pinturas a una obra titulada “Vilagarcía de Arousa Ilustrada”. Es el caso de Xermán Torres con su buen hacer en la escritura y de María José Rodríguez García al pincel.

El proyecto, tal y como se señaló en la presentación, surgió con la voluntad de preservar la memoria colectiva y poner en valor el patrimonio cultural y social de Vilagarcía. De hecho tanto los textos como las ilustraciones están realizadas con una sensibilidad especial y aportan una nueva dimensión a la obra, convirtiéndose en una obra que cuenta con una doble vertiente: por un lado la artística y por otra la de carácter divulgativo.

El libro tiene un prólogo del historiador Víctor Viana que habla en él del pintor Sorolla y de su visita a la ciudad como de Carlos Sobrino Buhigas. Una lectura que hace un repaso por la vinculación de la ciudad con la pintura.

El libro está conformado por un total de 60 ilustraciones que recorren el Concello de Vilagarcía acompañadas de otros tantos textos de Xermán Torres. Así pues aparece la Praza de Ravella, el barrio de Vista Alegre, el desaparecido “peirao de ferro” o la Praza de Abastos. Enclaves de ayer y de hoy que suponen una visita ilustrada por la historia de la “perla de Arousa”.