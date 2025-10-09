La empresa de la guardería municipal de A Lomba adeuda la mitad de la nómina a sus trabajadoras

Fachada escuela infantil de A Lomba

El personal que presta servicio en la Escola Infantil Municipal de A Lomba, que gestiona la empresa Bonecos Vilagarcía, solo percibió el cincuenta por ciento del salario de septiembre, según denuncia el sindicato CIG y confirma el Concello, titular de las instalaciones, que están concesionadas.

Los afectados son sobre 20 personas, entre educadoras, auxiliares y de servicios complementarios. Ya hace un tiempo que, según dice la CIG, la dirección empresarial comunicó que se abonaría solo parte de los salarios, a lo que los empleados contestaron que les correspondía la totalidad. "Pois esta ameaza cumpriuse e a dirección do centro non lles aboou os salarios aos que teñen dereito", apuntan desde la central sindical nacionalista.

A esto, inciden desde la CIG, se suma que casi todo el personal está con jornada semanal inferior a la marcada en el convenio colectivo, que es de 38 a 39 horas semanales, y las jornadas que se realizan son de 20 a 38 horas. "A precariedade está instalada nestece entro, ademais de agora sufrir as consecuencias de non percibir os seus salarios".

Consciente de esta situación es el gobierno local y, en concreto, la concejala de Servizos Sociais, Tania García, que mantuvo reuniones constantes en los últimos meses tanto con la patronal como con el sindicato, "mesmo ata a semana pasada", señalan fuentes municipales.

Caída de las matrículas

"Sabemos que a empresa está pasando por un momento delicado, pero é a súa responsabilidade facer os pagos e así llo trasladaremos para que a situación se resolva canto antes", señala García Sanmartín. La concesionaria, explican desde el Concello, atraviesa por dificultades económicas debido, por una parte, a la caída de la natalidad y, por la otra, al descenso de las matriculaciones.

"A situación empeorou desde que a Xunta de Galicia puxo en marcha a gratuidade das escolas privadas, que reciben ata 300 euros por enno, mentras que as públicas reciben 50 e baixa consideramente a matriculación", señala la edil. En cualqueir caso, desde el Concello señalan que están en continuo contacto, "intentando axudar" e insuflando financiación extraordinaria a la empresa.

Doble escala salarial

Marta Ferreiro, de la CIG, recuerda que en el convenio de 2025 se cera una doble escala salarial para las escuelas infantiles que estén licitadas antes o después de su publicación. En el caso de Vilagarcía, que lleva desde los años 90 gestionada por la misma empresa y sin salir a concurso. Por ello, las trabajadoras "cobran 200 euros ao mes nas 14 mensualidades por unha xornada completa", apunta la delegada, que incide en que "para traballar, o persoal quere cobrar".