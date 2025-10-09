Fachada del Hospital do Salnés

El tiempo medio de espera para operarse en el Hospital do Salnés es de 44,7 días; mientras que en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra es de 61 días, según los datos que ofrece el Servizo Galego de Saúde. Estas cifras colocan al área sanitaria, explican desde la Consellería de Sanidade, entre las más ágiles de Galicia.

"A boa labor de equipo dos profesionais da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés conseguiu moderar o primeiro semestre desde ano 2025 os tempos medios de espera para intervencións cirúrxicas, consultas e probas diagnósticas, que se atopan entre os máis baixos do sistema sanitario público galego", destacan desde el área que dirige José Flores.

Los dato del Sergas "revelan que esta área de saúde mantívose entre xaneiro e xuño entre as máis destacadas da Comundidade Autónoma con menor espera para unha intervención cirúrxica, con 58,5 días de demora media", apuntan desde la administración autonómica.

Por servicios

Por servicios, son los de Dermatología y Ginecología los de menos espera media; siendo de 30,5 y 37,4 días en Pontevedra y de 15,6 y 17 días en O Salnés. En cuanto a als que tienen una mayor demora media son Otorrinolaringología (69 días en Pontevedra y 70,2 en Ande), Cirugía Vascular en el Chup, con 75,9 días y Cirugía General, con 61, en el hospital situado en Rubiáns.

En cualquier caso, explican desde el área sanitaria, la espera media se redujo en los casos más graves, denominados como de Prioridade 1. En Pontevedra se encuentra entre los 11,8 y los 12,3 días, mientras que en el Hospital do Salnés es de 9,7 días. "Deste xeito cúmprese co compromiso do Sistema Sanitario Público galego de atender aos pacientes máis graves en menos de 30 días".

Consultas de especialidades

En cuanto al tiempo medio de demora para una consutla de especialidad en los centros del área sanitaria, se encuentra entre enero y junio en los 61,8 días, siendo de 60,3 en el Hospital do Salnes, una cifra que sitúa al área cuatro puntos por encima de la media del Sergas, ya que en Galicia es de 57,3.

En el primer semestre de 2025, en el distrito de Pontevedra, los servicios del CHUP con menor espera media para una consulta por enfermedad fueron Anestesia, Oncología, Cardiología, Nefrología y Endocrinología, con un plazo inferior a 11 días; por el contrario, Neurología, Dermatología, Traumatología y Urología fueron las de mayor espera.

En cuanto al Hospital do Salnés, los servicios con menor tiempo de espera media son Anestesiología y Reanimación, Oncología Médica, Cardiología y Medicina Interna, todos ellos con menos de 15 días; en el lado contrario se encuentran Urología, Neurología, Traumatología, Dermatología y Rehabilitación, superando los 65 días de espera media.

Pruebas diagnósticas

En lo referente a las citas para pruebas diagnósticas de Radiodiagnóstico más significativas, en Pontevedra-O Salnés, en este primero semestre, se registraron demoras medias de 40,7 días, siendo de 25,4 días en el CHUP y de 60,9 en Ande-Rubiáns.

La espera media para un TAC en el área sanitaria es de 63,1 días, cifra que eleva de nuevo el Hospital do Salnés, con 74,8 días frente a los 25,7 días de Pontevedra. También es significativa la diferencia en Resonancia Magnética, donde la demora es de 38,1 días en Pontevedra y de 56,1 días en Salnés.

En lo que respecta a las endoscopias, la demora media en el área sanitaria alcanza los 45 días, siendo en este caso mucho menor en el centro de Ande (29,4 días) frente a los 47,4 de Pontevedra. Y, por último, las pruebas electrofisiológicas, como las electrocardiografías y las electromiografías, la demora media en el área sanitaria alcanzó, entre los meses de enero y junio, los 27,2 días, siempre según las cifras dadas por el Servizo Galego de Saúde.