Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Caminar como prevención de la drogadicción: Fundación contra o Narcotráfico y colegios se alían

La primera etapa, desde Teo a Santiago, será mañana

Olalla Bouza
09/10/2025 14:56
El presidente de la FGcN, Manuel Cachaldora

La Fundación Galega contra o Narcotráfico pone en marcha la IV edición de la Etapa Conxunta do Camiño de Santiaog, junto a los centros educativos. Este año se desdobla en dos jornadas, la primera de las cuales tendrá lugar mañana viernes, 10 de octubre, con estudiantes y profesorado de ESO pertenecientes a colegios e institutos de Vilagarcía y Vilanova. Turismo de Galicia y la Consellería de Sanidade apoyan esta iniciativa, que busca promover hábitos saludables a través del deporte y del Camiño, fomentando también la convivencia.

Partirán de la Carballeira de Francos, en el concello de Teo, hasta llegar a la Catedral de Santiago, cubriendo una distancia de 15 kilómetros. La segunda etapa de este programa tendrá lugar a finales de noviembre, con la participación de estudiantes de centros de distintas localidades de O Salnés y Barbanza.

Al mismo tiempo, la andaina servirá para que "os novos peregrinos coñezan e sintan na súa propia experiencia os valores do Camiño e as súas distintas dimensións: Relixiosa, cultural, histórico-artística, paisaxística, medioambiental, turística...", explicó el presidente de la entidad, Manuel Couceiro, que manifiesta que, de esta manera, "consolidamos a aposta polo deporte con actividades que nos axudan a facer mellores persoas".

Buena acogida

La Fundación agradece la acogida de profesores y alumnado y el alto interés que despierta la iniciativa entre estudiantes y centros. La jornada comenzará a las 10:30 horas, saliendo desde la Carballeira de Francos y, una vez en Santiago, visitarán la Catedral. En esta edición participan estudiantes y profesorados de los institutos Armando Cotarelo (Sobradelo) y A Basella (Vilanova), así como de los colegios Sagrada Familia y San Francisco.

Las actividades del programa O Teu Camiño no finalizan con la llegada de los peregrinos a la Praza do Obradoiro, ya que posteriormente están programadas exposiciones fotográficas y artísticas con la participación de los centros educativos, junto con el nuevo Certame de Relato Curto 'Contos do Camiño', abierto a la participación de los estudiantes.

Te puede interesar

Iluminación en la zona de As Palmeiras, en Caldas, en la Navidad pasada

Caldas inicia la colocación de las luces de Navidad, que brillará con 500.000 luces led
Fátima Frieiro
Fachada escuela infantil de a lomba

La empresa de la guardería municipal de A Lomba adeuda la mitad de la nómina a sus trabajadoras
Olalla Bouza
El ideal gallego

El tiempo de espera medio para una operación en el Hospital do Salnés es de 44,7 días, según el Sergas
Olalla Bouza
cartel del evento

Los humoristas Oswaldo Digón y Víctor Grande organizan un taller de improvisación teatral en Vilagarcía
Olalla Bouza