Caminar como prevención de la drogadicción: Fundación contra o Narcotráfico y colegios se alían

El presidente de la FGcN, Manuel Cachaldora

La Fundación Galega contra o Narcotráfico pone en marcha la IV edición de la Etapa Conxunta do Camiño de Santiaog, junto a los centros educativos. Este año se desdobla en dos jornadas, la primera de las cuales tendrá lugar mañana viernes, 10 de octubre, con estudiantes y profesorado de ESO pertenecientes a colegios e institutos de Vilagarcía y Vilanova. Turismo de Galicia y la Consellería de Sanidade apoyan esta iniciativa, que busca promover hábitos saludables a través del deporte y del Camiño, fomentando también la convivencia.

Partirán de la Carballeira de Francos, en el concello de Teo, hasta llegar a la Catedral de Santiago, cubriendo una distancia de 15 kilómetros. La segunda etapa de este programa tendrá lugar a finales de noviembre, con la participación de estudiantes de centros de distintas localidades de O Salnés y Barbanza.

Al mismo tiempo, la andaina servirá para que "os novos peregrinos coñezan e sintan na súa propia experiencia os valores do Camiño e as súas distintas dimensións: Relixiosa, cultural, histórico-artística, paisaxística, medioambiental, turística...", explicó el presidente de la entidad, Manuel Couceiro, que manifiesta que, de esta manera, "consolidamos a aposta polo deporte con actividades que nos axudan a facer mellores persoas".

Buena acogida

La Fundación agradece la acogida de profesores y alumnado y el alto interés que despierta la iniciativa entre estudiantes y centros. La jornada comenzará a las 10:30 horas, saliendo desde la Carballeira de Francos y, una vez en Santiago, visitarán la Catedral. En esta edición participan estudiantes y profesorados de los institutos Armando Cotarelo (Sobradelo) y A Basella (Vilanova), así como de los colegios Sagrada Familia y San Francisco.

Las actividades del programa O Teu Camiño no finalizan con la llegada de los peregrinos a la Praza do Obradoiro, ya que posteriormente están programadas exposiciones fotográficas y artísticas con la participación de los centros educativos, junto con el nuevo Certame de Relato Curto 'Contos do Camiño', abierto a la participación de los estudiantes.