Vilagarcía opta a incrementar sus 'Flores de Honra'

Diego García Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía aspira a aumentar sus tres ‘Flores de Honra’ por el cuidado de sus zonas verdes y espacios medioambientales. El jurado del certamen visitó ayer por la tarde el municipio, siendo acompañado por el edil del área, Diego García. Es la tercera edición en la que participa el municipio, de un concurso que está impulsado por la Fundación Juana de Vega, en colaboración con la Asociación de Viveiristas do Noroeste y la Asociación Galega de Empresas de Xardinería.

El año pasado, concurrieron al ‘Vilas en flor’ un total de 42 administraciones locales de Galicia. La Concellería de Parques e Xardíns busca poner en valor el trabajo realizado durante todo el año los espacios verdes.

Una parada en Clara Campoamor

El jurado no solo tienen en cuenta la integración de los elementos naturales o la variedad de las plantas con las que cuenta la ciudad, sino otros aspectos importantes como el ahorro energético, las acciones de concienciación, el uso social de estas zonas o las infraestructuras “verdes”, como los carriles bici, señalan desde el Concello. La visita comenzó a las cuatro de la tarde, con una duración de dos horas. Por parte de ‘Vilas en flor’ asistieron Gaspar Bernárdez, doctor en Investigación Agraria, y Manuel Fontán, duelo del centro Xesteiriña y de la empresa Xenebro Xardín. El edil, en compañía del responsable del área, condujo a los dos técnicos por el centro, “amosándolles a relación entre espazos verdes e urbanismo”, con paradas en puntos como Clara Campoamor y su proyecto para integrar árboles y otros elementos vivos.