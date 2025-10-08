Mi cuenta

Vilagarcía

UPTA pide un "gran pacto de Estado" para garantizar el relevo en los autónomos

La entidad con sede en Vilagarcía destaca la sangría generacional en sectores como la construcción

Olalla Bouza
08/10/2025 19:02
WhatsApp Image 2024 10 01 at 16.59.46
Eduardo Abad, presidente de Agtamar-UPTA

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España), con sede en Vilagarcía, reclama un “gran pacto de Estado” para garantizar el relevo generacional en el sector. Según los últimos datos, señalan desde la entidad que preside Eduardo Abad, 38.267 personas trabajadoras autónomas de Galicia tienen más de 60 años, lo que significa que 1 de cada 5 alcanzará la edad de jubilación y se jubilará en cinco años. De ellos, más de 10.000 ya tienen 66 años cumplidos. 

UPTA señala que actividades como la construcción y el comercio son las más amenazadas por la falta de relevo generacional. “En realidad, no solo afecta al colectivo de trabajo por cuenta propia, sino también a los trabajadores asalariados, donde más de 1,5 millones superan los 60 años. El envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional constituyen, por tanto, un problema estructural que amenaza la sostenibilidad de la economía española en su conjunto”, señalan desde UPTA. Por ello, destacan el papel “fundamental de la inmigración” como “motor” económico.

