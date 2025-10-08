Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Teófilo Edición propone un viaje ilustrado por Vilagarcía

La presentación será mañana en el Auditorio

Olalla Bouza
08/10/2025 20:36
Portada del libro
Portada del libro

 El libro ‘Vilagarcía de Arousa ilustrada’, de Teófilo Edicións, llega hoy al público con un acto de presentación que tendrá lugar en el Auditorio Municipal. Será a partir de las 20 horas y contará con la presencia de los autores, el que escribió los textos, Xermán Torres, y María José Rodríguez, que se encargó de la parte pictórica. Además, estará el secretario xeral de Lingua, Valentín García.

En la obra se puede ver como la memoria de la ciudad cobra vida, con una combinación única entre ilustraciones originales, realizadas por María José Rodríguez, y textos elaborados por Xermán Torres de Aboal. El proyecto, explican desde la editorial, busca preservar la memoria colectiva y poner en valor el patrimonio cultural y social de Vilagarcía. Para ello, propone un recorrido visual y emocional por calles, plazas, edificios emblemáticas y escenas cotidianas que marcaron la identidad local.

El autor de los textos es Xermán Torres, con una gran trayectoria cultural y promotor de la Mesa das Verbas. En cuanto a la ilustradora, María José Rodríguez, cuenta con numerosas exposiciones. Ahora, ambos unen sus fuerzas para recorrer Vilagarcía.

Te puede interesar

La presentación del Culturgal Expansivo se realizó en el hall del auditorio municipal de Ribeira

El Culturgal Expandido lleva a Ribeira el 25 y 26 todas las disciplinas de la cultura gallega
D. A.
El ministro Planas saluda al presidente de Congalsa

Congalsa pone el foco en Conxemar en una serie de productos “que representan la esencia” de sus marcas
D. A.
Reunión alcalde O Grove consellería Infraestruturas

O Grove presenta una propuesta a la Xunta para humanizar la deteriorada Rúa Luis A. Mestre
A. Louro
cartel de cafe con notas

El Café con Notas regresa con un repaso por la obra de Dvorak
Olalla Bouza