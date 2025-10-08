Teófilo Edición propone un viaje ilustrado por Vilagarcía

Portada del libro

El libro ‘Vilagarcía de Arousa ilustrada’, de Teófilo Edicións, llega hoy al público con un acto de presentación que tendrá lugar en el Auditorio Municipal. Será a partir de las 20 horas y contará con la presencia de los autores, el que escribió los textos, Xermán Torres, y María José Rodríguez, que se encargó de la parte pictórica. Además, estará el secretario xeral de Lingua, Valentín García.

En la obra se puede ver como la memoria de la ciudad cobra vida, con una combinación única entre ilustraciones originales, realizadas por María José Rodríguez, y textos elaborados por Xermán Torres de Aboal. El proyecto, explican desde la editorial, busca preservar la memoria colectiva y poner en valor el patrimonio cultural y social de Vilagarcía. Para ello, propone un recorrido visual y emocional por calles, plazas, edificios emblemáticas y escenas cotidianas que marcaron la identidad local.

El autor de los textos es Xermán Torres, con una gran trayectoria cultural y promotor de la Mesa das Verbas. En cuanto a la ilustradora, María José Rodríguez, cuenta con numerosas exposiciones. Ahora, ambos unen sus fuerzas para recorrer Vilagarcía.