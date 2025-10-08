La Xunta defiende que invirtió más de 6 millones de euros en los bancos marisqueros de Arousa desde 2024

Imagen de embarcaciones en el libre marisqueo de la Ría de Arousa Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia defendió ayer en el Parlamento la gestión de los bancos marisqueros de Arousa y destacó la inversión de más de seis millones de euros desde 2024. En este sentido se pronunció, durante la 8ª Comisión de Pesca e Marisqueo, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, que apuntó su apuesta por la investigación. Así, señaló que durante los años 2024 y 2025 se realizaron en Arousa “múltiples traballos de conservación e restauración da biodiversidade dos ecosistemas mariños”, como el estudio de seguimiento de la mortalidad de la almeja babosa o el control de individuos en cajas de exclusión fondeadas en O Bohído. “Na Enseada de O Grove, procedeuse á retirada de ootecas e adultos de murícidos, dada a elevada densidade poboacional das especies alóctonas busano e Canilla”, señalan desde la administración autonómica.

Castro pide un plan de pagos

Ya en 2025, continuó con su explicación la directora xeral, se ejecutaron trabajos de remoción del sustrato en una zona que abarca 1.200 metros cuadrados, tanto en primavera como en otoño. En este mismo banco, se sembraron más de 377.000 unidades de babosa y más de 22.500 de japónica y se continuó con la retirada de octecas y adultos de murícidos. Suárez apuntó a la labor investigadora que realizan Redemar, formada por el sector pesquero y organismos científicos y promovida por la Xunta, con proyectos como la monitorización costera de parámetros ambientales o el enfoque ecosistémico del marisqueo, así como el estudio de las poblaciones de pulpo.

Para Paloma Castro, del PSdeG-PSOE, la Xunta gobierna “de costas ao mar” y señaló que “non se pode decidir desde un despacho sen mirar á xente á cara”. Reclamó un plan de pagos para el cierre decretado para los bancos de Arousa y un “operativo real” para reactivarlos.