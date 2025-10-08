Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Cineclube Ádega viaja a Portugal

La programación de octubre incluye la proyección de 'Alma viva' y 'Una quinta portuguesa'

Olalla Bouza
08/10/2025 20:33
programacion de Ádega
programacion de Ádega

 El Cineclube Ádega propone un viaje por el país vecino de Portugal durante su programación de octubre. “Iremos a mundos rurais que están esmorecendo”, señalan desde la entidad. La primera “parada” será mañana mismo, viernes 10, con la proyección a las 20:30 horas y en el Salón García de ‘Alma Viva’, la ópera prima de Cristéle Alves en la que el espectador se sumerge en el realismo mágico de una zona rural de Trás-Os-Montes, “un filme de referencias berlanguiáns protagonizada de maneira excelente por Lua Michel”, señalan desde Ádega. Entre las referencias se encuentran escritores como Cunqueiro o el tramontano Miguel Torga.

La siguiente cita es el viernes 17, también en el Salón García, con un viaje al noroeste del país a través de la película ‘Unha quinta portuguesa’, de este mismo año y dirigida por Avelina Prat, donde un profesor de geografía devastado por la desaparición de su mujer decide poner rumbo a Portugal.

Las entradas son gratuitas para los socios, a cuatro euros para el público en general y a 2,5 para menores de 30 años y desempleados. Los interesados en conocer más datos sobre las películas, pueden hacerlo a través del canal de telegram del Cineclube Ádega, donde también se pueden votar las obras.

Te puede interesar

La presentación del Culturgal Expansivo se realizó en el hall del auditorio municipal de Ribeira

El Culturgal Expandido lleva a Ribeira el 25 y 26 todas las disciplinas de la cultura gallega
D. A.
El ministro Planas saluda al presidente de Congalsa

Congalsa pone el foco en Conxemar en una serie de productos “que representan la esencia” de sus marcas
D. A.
Reunión alcalde O Grove consellería Infraestruturas

O Grove presenta una propuesta a la Xunta para humanizar la deteriorada Rúa Luis A. Mestre
A. Louro
cartel de cafe con notas

El Café con Notas regresa con un repaso por la obra de Dvorak
Olalla Bouza