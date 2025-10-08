El Cineclube Ádega viaja a Portugal

programacion de Ádega

El Cineclube Ádega propone un viaje por el país vecino de Portugal durante su programación de octubre. “Iremos a mundos rurais que están esmorecendo”, señalan desde la entidad. La primera “parada” será mañana mismo, viernes 10, con la proyección a las 20:30 horas y en el Salón García de ‘Alma Viva’, la ópera prima de Cristéle Alves en la que el espectador se sumerge en el realismo mágico de una zona rural de Trás-Os-Montes, “un filme de referencias berlanguiáns protagonizada de maneira excelente por Lua Michel”, señalan desde Ádega. Entre las referencias se encuentran escritores como Cunqueiro o el tramontano Miguel Torga.

La siguiente cita es el viernes 17, también en el Salón García, con un viaje al noroeste del país a través de la película ‘Unha quinta portuguesa’, de este mismo año y dirigida por Avelina Prat, donde un profesor de geografía devastado por la desaparición de su mujer decide poner rumbo a Portugal.

Las entradas son gratuitas para los socios, a cuatro euros para el público en general y a 2,5 para menores de 30 años y desempleados. Los interesados en conocer más datos sobre las películas, pueden hacerlo a través del canal de telegram del Cineclube Ádega, donde también se pueden votar las obras.