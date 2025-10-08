El Café con Notas regresa con un repaso por la obra de Dvorak

Cartel de la actividad

El ‘Café con Notas’, los encuentros sobre música clásica que organiza la profesora Esther Cabrera, regresan al Centro Comercial Arousa. Una nueva temporada en la que el objetivo sigue siendo el mismo: “Aprender y disfrutar escuchando y viendo obras de diferentes compositores y épocas”, explica su promotora.

Será los segundos viernes de cada mes, en la sala de juntas situada en el tercer piso del edificio de A Xunqueira. La entrada es libre y gratuita y no es necesario tener conocimientos previos de música. “Tan solo querer disfrutarla”, asegura Cabrera.

La primera sesión será mañana, a partir de las 20 horas, y se centrará en la Sinfonía nº9 en mi menor, ‘Sinfonía del Nuevo Mundo’, del compositor Antonin Dvorak. Se trata, explica Cabrera, de una obra muy famosa, muy interpretada y de “gran belleza melódica” con un “mensaje interesante”.

En 1892 se invitó al compositor a dirigir el Conservatorio de Nueva York y, una vez allí, le propusieron componer una obra musical que diera a Estados Unidos una identidad musical propia. Dvorak imprime su visión, con una mezcla que integra la cultura de los indios nativos, los afroamericanos y los colonos europeos.