"¿Dónde están los muertos?" o "¿Por qué no se excava todo?": Las preguntas escolares en la excavación de Valle-Inclán

visita de colegios a las excavaciones

"¿Dónde están los muertos?". Las preguntas de los escolares se caracterizan por ir directas y al grano. Pero estaba preparado el director de la excavación, Israel Picón, de A Citania, para esta y muchas otras cuestiones que le plantearon los visitantes. Piñeiriño, Franciscanas y Arealonga fueron los colegios que se pasaron esta mañana por las excavaciones que se están llevando a cabo a través del convenio entre Concello y Mercadona, pero a lo largo de estos días también hubo visitas de Vilaxoán y A Lomba.

Testigo de todo fue el alcalde, Alberto Varela, que disfrutó con los pequeños entrevistadores. Algunos, con preguntas con calado. "¿Por qué no se excava todo?", apuntó uno de los niños. Picón respondió con varias cuestiones clave. En primer lugar, que una excavación indiscriminada podría conllevar destrucción del patrimonio, como sucedió con la antigua fábrica de madera, construida hace unos 80 años, que rompió parte de lo que había debajo. Pero también porque se espera que en las próximas décadas, los métodos avancen hacia técnicas menos invasivas y, probablemente, más rápida. Además, por dejarle contenido a los arqueólogos del futuro, una profesión que ya baraja alguno de los pequeños que se pasaron por la finca de Valle-Inclán. "Tamén a min se me despexaron dúbidas", apuntó el regidor.

Sobre las cubetas que dan testimonio de una época industrial mucho más antigua, de la época romana, el arqueólogo de la empresa A Citania, explicó que en cada una de las cubetas estaba apareciendo un tipo de pescado distinto, por lo que las conservas eran muy variadas. Una alimentación muy vinculada al mar, como el conjunto de Vilagarcía desde sus orígenes y como da muestra también una puerta con rampa para barcos, una de las pocas que existen en el noroeste peninsular, y que fue un descubrimiento que acabó por inclinar la balanza hacia la musealización.

A punto de finalizar

Los muertos, por cierto, estaban hacia la parte ya donde está el aparcamiento. Son inhumaciones, pero en la zona entre la puerta marítima y la cetárea, los escasos cien metros que separan la Edad de Hierro de la romanización, apareció una estructura con restos de combustible y un posible enterramiento, lo que podría suponer la primera muestra de cremación en esta finca.

"Estes rapaces teñen a sorte de coñecer o xermen da nosa cidade", apuntó Varela. Las visitas tienen lugar, precisamente, ya cuando las excavaciones están a punto de acabar (probablemente a finales de la próxima semana). Por su parte, los arqueólogos de Incipit también están tomando muestras y procesándolas a pie de yacimiento. Después será el turno de la musealización, para la que hay destinados 65.000 euros. "Probablemente serán recheados para que queden os bordes", apuntó Varela sobre las cubetas industriales.