Vilagarcía suma una nueva policía local
El gobierno prevé la incorporación de tres más, que permitirá alcanzar el medio centenar
La plantilla de la Policía Local de Vilagarcía suma una nueva agente y alcanza los 47 trabajadores, que serán 50 en breve. Y es que el Concello tiene en marcha el proceso para contratar tres más, uno por la vía de movilidad y dos por oposición libre. Desde Ravella, señalan que de esta maera se sitúan "por ribra da media dos municipios galegos nas ratios de axentes por cada mil habitantes".
La nueva incorporación es una trabajadora que ya estuviera en el municipio durante el verano, haciendo prácticas. La plantilla está formada por un jefe, cuatro cabos, 39 agentes y tres auxiliares administrativos en la oficina. "Desde que chegamos, a nosa aposta foi clara. Só nos últimos cinco anos cubríronse vinte e tres prazas, o que supón prácticamente a metade do cadro, unhas por xubilación e outras de nova creación. Pero non nos conformamos, queremos seguir mellorando", apuntó el alcalde, Alberto Varela, que incidió en que la media de edad de la plantilla es de 45 años.
Más mujeres
Otro dato del que el regidor dijo sentirse "especialmente satisfeito" es que una quinta parte de los agentes son mujeres, "un dato impensable hai apenas unhas décadas".
Vilagarcía es a día de hoy, señalan fuentes municipales, el único concello de la comarca "e un dos poucos de Galicia, que desfruta dun servizo de policía as 24 horas e os 365 días do ano. No verán, ademáis, o plantel refórzase con oito auxiliares. O incremento do persoal, a constante mellora dos seus medios de traballo, a presenza da Policía Nacional na cidade e un eficaz Servizo Municipal de Emerxencias, fan de Vilagarcía unha cidade segura, cun servizos dos que poucos municipios poden presumir".