Qué hacer en Vilagarcía en los próximos meses: El humor de Piedrahita, el tributo a Abba o el espectáculo infantil 'Nymeria', en la agenda

Cartel de uno de los espectáculos que se podrá ver Concello

La Concellería de Cultura, que dirige Sonia Outón, ya está trabajando en el calendario de espectáculos para el próximo año. Por el momento, la agenda de 2026 cuenta ya con importantes citas, cinco shows de "alto nivel" y variados púbicos. D

Dos de ellos son de carácter infantil. 'La granja de Cenón' llega a Vilagarcía el 3 de enero, a las 17 horas. El fenómeno infantil del momento, con 65 millones de suscripciones en Youtube y miles de millones de visualizaciones, regresa a España con nuevas aventuras "e un incrible show audiovisual que desfrutará toda a familia", según apuntan desde la compañía Edicións Embora. Las entradas salieron a la venta por 28 euros.

Ese mismo día, 3 de enero, pero a las 21 horas, el Auditorio acogerá el ABBA 'Revolution Tour', una actuación tributo a la banda sueca. Ana K. García, Clara Dini, Juanma Sánchez y Joaquín Catalán transportarán al púbclio a los años 70 y 80 con melodías pegadizas, "presentes na memoria colectiva de varias xeracións".

Epicentro de la fantasía

El 9 de enero, Vilagarcía se convierte en el epicentro de la fantasía gracias a la IX Galicia Magic Fest, el festival de ilusionismo que recorre Galicia de la mano del mago Pedro Volta. Las entradas, que ya están disponibles a partir de 16,60 euros, cuentan con un descuento del 50 por ciento hasta el 15 de octubre.

Por otra parte, el 31 de enero llega al Auditorio Municipal 'Nymeria', un espectáculo de Pablo Méndez Performances. La obra combina teatro visual, circo contemporáneo y tecnología escénica de vanguardia, "dando vida a un universo orixinal de gran beleza e ritmo", en el que la participación del público es clave, tal y como explica la productora. Las entradas estarán a la venta en los próximos días por 32 euros.

Reflexión trascendental desde la ironía

Por último, el show de Luis Piedrahita 'Apolíticamente incorrecto' llegará al Auditorio Municipal el 25 de abril de 2026. El monólogo mezcla humor absurdo, reflexiones sobre la vida diaria y magia. Piedrahita lleva 25 años en el sector, siempre formando parte de los programas de radio y televisión con más audiencia, como 'El Hormiguero', de Antena 3, o 'La Ventana', de Cadena Ser.

"O ser humano sempre desexou facer o que lle daba a gana, pero... é iso posible ou o noso destino está escrito e non podemos cambialo?", comienza planteándose el humorista, que ironiza sobre el horóscopo y reflexiona sobre la libertad de expresión.

Las entradas para las actividades ya se pueden adquirir en la web de Ataquilla.