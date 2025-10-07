Mismo trabajo, mismo salario: La equiparación salarial vuelve a ser clave en el convenio de la conserva

Asamblea de delegados de la conserva de CCOO en Vilagarcía M.F.

Comisións Obreiras pisa el acelerador para encauzar un convenio muy importante para miles de trabajadores de las comarcas de Arousa: El de la conserva, con Barbanza como una de las zonas con más fábricas. Y, como en 2022, la equiparación salarial vuelve a ser el talón de Aquiles de una negociación que ya comenzó en enero pero que, nueve meses después, todavía no ha abordado ni siquiera los salarios.

"Por ahora no hicieron propuesta", señala Ricardo Álvarez, de Política Sindical de la Federación de Industria y negociador de este convenio. "Estuvieron dilatándolo por la reducción de la jornada. Las primeras reuniones las aprovechamos para negociar acuerdos transversales, que no le suponen a las empresas ningún coste, como los protocolos Lgtbiqa+, los de violencia de género o los de catástrofes naturales, como la dana", apunta el delegado. Ahora, es el turno de "entrar en materia".

Y en este sentido, al igual que CCOO defendió en todo momento durante la negociación anterior, incluso negándose a firmar el convenio que suscribieron CIG y UGT, la equiparación salarial es una "línea roja". Y es que hay que recordar que el personal de producción, en su gran mayoría mujeres, cobran menos que los de "otros oficios", entre los que se pueden incluir electricistas, fontaneros o mecánicos, entre otros trabajos necesarios para el funcionamiento de una fábrica.

Acabar con esta discriminación histórica es el objetivo de CCOO, que señala que la comisión técnica creada en el convenio anterior, no dio ningún paso en este sentido. Sin embargo, "todas las partes parecen interesadas ahora en llegar a un acuerdo y modernizar la clasificación profesional", señala Álvarez, que advierte de que Comisións no está dispuesta a "cambiarlo todo para seguir igual", es decir, a que "las mujeres sigan siendo las peor pagadas".

Control de las ETT

En el mismo sentido se manifiesta Pedro Comesaña, secretario general de la Federación de Industria de Galicia en CCOO. "Para nosotros es fundamental corregir esta situación, es de justicia", señaló, para avanzar que otro punto clave de sus demandas será mejorar la estabilidad, reduciendo el papel de las ETT. "Hay un uso abusivo, campan a sus anchas e incluso mueven trabajadores de una empresa a otra. Creemos que debemos regular esta situación, porque es precarización para los trabajadores".

Avanzar en las licencias, especialmente en las relacionadas con la conciliación, es otro de los temas que Comisións Obreiras pondrá sobre la mesa, al igual que una reconducción de la figura de los fijos discontinuos. "Se está utilizando mal en muchos casos y se corrige a través de denuncias en Inspección de Trabajo, incluso de demandas en el juzgado", explica Comesaña, que señala que es necesario establecer normas sobre incorporaciones, llamamientos o ceses y que no puede quedar en manos del empresario, sino regularse a través de la representación legal de los trabajadores.

Próximos pasos

Sobre 90 delegados de toda Galicia participaron en la asamblea de CCOO en Vilagarcía. En las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y Barbanza son cerca de 8.000 personas las que trabajan en este sector. Álvarez incide en la necesidad de abordar ya los salarios, ya que "la vida está muy cara y un año sin subida salarial se nota mucho en este sector". También los pluses, apostando por incorporar alguno nuevo.

El 16 y el 17 de este mes habrá una reunión para abordar aspectos técnicos de las propuestas de los tres sindicatos sobre la equiparación del grupo 5 y 6 (fabricación y oficios varios). El siguiente encuentro será ya en Madrid, el 28 de este mes y la próxima el 13 de noviembre. "Hay que avanzar ya de una vez", apunta Álvarez. De hecho, con los delegados ya abordaron, apuntó Comesaña, acciones a poner en marcha en caso de que los siguientes encuentros "no den sus frutos". En la reunión con los delegados estuvo también Miguel de María, secretario de Industria de CCOO en Arousa.