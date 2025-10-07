Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Cámara organizó una jornada sobre Verifactu con 30 participantes

La jornada fue impartida por el CEO-CIO de SRG Tech Consulting, José Alfonso Méndez

Fátima Frieiro
07/10/2025 17:38
La jornada fue en la sede arousana de la Cámara de Comercio
La jornada fue en la sede arousana de la Cámara de Comercio

Más de 30 empresas y profesionales autónomos de diferentes sectores de Vilagarcía y del área de O Salnés participaron en la sede arousana de la Cámara de Comercio en una jornada divulgativa del programa de la Oficina Acelera Pyme para Kit Digital sobre Verifactu, en la que se analizó en qué consiste y cómo afectará a la facturación.

La entrada en vigor de Verifactu supone un cambio decisivo en el modelo de facturación en España, será obligatorio y las empresas que no estén preparadas pueden enfrentarse a sanciones o problemas de cumplimiento. En la jornada –práctica y dinámica e impartida por el CEO-CIO de SRG Tech Consulting, José Alfonso Méndez– se abordaron los aspectos clave para implantar con éxito Verifactu en las orgnizaciones. También participó el responsable de Acelera Pyme en la Cámara PVV, José Antonio Rodríguez Baños. Se analizaron los requisitos normativos y las buenas prácticas de integración tecnológica, y las diferencias entre Verifactu y la factura electrónica. Los asistentes valoraron muy positivamente la iniciativa.

En Caldas, otra jornada

Por su parte, pero en Caldas, Asemega organiza también una jornada dirigida a empresarios y profesionales para dar a conocer las nuevas obligaciones de la factura electrónica que la Agencia Tributaria implantará a través del citado sistema Verfactu, aplicable desde el año 2026. Será este viernes a las seis de la tarde en el salón de eventos del Restaurante Lotus. La apertura del evento correrá a cargo del delegado de la AEAT de Pontevedra, Daniel Gómez Aragón. A continuación, desde Allianz, Jesús Domínguez, hablará de la situación de los mrcados y a continuación se abordarán cuestiones como el registro horario y el control laboral, así como la factura electrónica y el sistema antifraude. El evento finalizará con un vino y espacio networking.

Te puede interesar

El presidente de la entidad comarcal, David Castro, durante una exposición de datos turísticos

La Mancomunidade impulsa el geodestino con una “estrategia 360” con influencers, audiovisual y folletos
Beni Yáñez
El alcalde, Jacobo Pérez, en uno de los composteros

Caldas pone a punto los cuatro composteros comunitarios con mejoras en el sistema
Fátima Frieiro
Las autoridades en la presentación

Vilagarcía saca músculo con la celebración de la Copa de España Ilca 6
María Caldas
El equipo en Salceda de Caselas durante las pruebas para subir de cinturón

Los vilagarcianos Leyre Villamediana y Jose Nogueira logran el cinturón negro
María Caldas