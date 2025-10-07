La Cámara organizó una jornada sobre Verifactu con 30 participantes

La jornada fue en la sede arousana de la Cámara de Comercio

Más de 30 empresas y profesionales autónomos de diferentes sectores de Vilagarcía y del área de O Salnés participaron en la sede arousana de la Cámara de Comercio en una jornada divulgativa del programa de la Oficina Acelera Pyme para Kit Digital sobre Verifactu, en la que se analizó en qué consiste y cómo afectará a la facturación.

La entrada en vigor de Verifactu supone un cambio decisivo en el modelo de facturación en España, será obligatorio y las empresas que no estén preparadas pueden enfrentarse a sanciones o problemas de cumplimiento. En la jornada –práctica y dinámica e impartida por el CEO-CIO de SRG Tech Consulting, José Alfonso Méndez– se abordaron los aspectos clave para implantar con éxito Verifactu en las orgnizaciones. También participó el responsable de Acelera Pyme en la Cámara PVV, José Antonio Rodríguez Baños. Se analizaron los requisitos normativos y las buenas prácticas de integración tecnológica, y las diferencias entre Verifactu y la factura electrónica. Los asistentes valoraron muy positivamente la iniciativa.

En Caldas, otra jornada

Por su parte, pero en Caldas, Asemega organiza también una jornada dirigida a empresarios y profesionales para dar a conocer las nuevas obligaciones de la factura electrónica que la Agencia Tributaria implantará a través del citado sistema Verfactu, aplicable desde el año 2026. Será este viernes a las seis de la tarde en el salón de eventos del Restaurante Lotus. La apertura del evento correrá a cargo del delegado de la AEAT de Pontevedra, Daniel Gómez Aragón. A continuación, desde Allianz, Jesús Domínguez, hablará de la situación de los mrcados y a continuación se abordarán cuestiones como el registro horario y el control laboral, así como la factura electrónica y el sistema antifraude. El evento finalizará con un vino y espacio networking.