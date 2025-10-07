El BNG de Vilagarcía denuncia las deficiencias del servicio municipal VaiBike
Reclaman una solución que vaya más allá de la ampliación de estaciones
El BNG denuncia las deficiencias del servicio municipal de VaiBike y reclama al Concello una "solución dunha vez por todas" que vaya más allá de la ampliación anunciada. Los nacionalistas solicitan que dicho incremento de estaciones "vaia ligado á mellora do servizo".
Que el VaiBike "funciona mal", aseguran desde la formación que lidera Xabier Rodríguez, "non é ningún segredo". En este sentido, apuntan que "son numerosas as queixas das persoas que o utilizan, ou máis ben que o intentan, xa que son moitas e numerosas as trabas que teñen que lidiar no momento de querer utilizar unha bicicleta".
De hecho, una de las primeras cuestiones que precisan una mejora, según los nacionalistas, es el hecho de que el servicio de atención solo funciona por las mañanas, hasta las 15 horas, "polo que se produce algunha incidencia pola tarde non se pode solucionar".
Además, señalan que la app no funciona correctamente, por lo que "a información que dá moitas veces é errónea, xa que polo mal funcionamento dos puntos de enganche a app moitas veces non detecta as bicicletas que hai nunha estación, e ocorre o mesmo á inversa,, non informando de que unha bicicleta foi retirada, co que en moitas ocasións unha eprsoa que se dirixe á estación pensando en coller a bicie atópase con que non hai".
Asimismo, desde el BNG señalan las averías de las bicicletas, ya que al devolverlas no queda registrado, "o que provoca que non se poda coller outra", al igual que sucede en las devoluciones en las que el enganche no funciona, impidiendo que se cierre el préstamo.
"O feito de que moitas crianzas xoguen con elas cando están estacionadas tamén provocan que se den certas avarias, co cal non estaría de máis poñer uns cartaces informativos", apunta el BNG, que cree que también debería incluirse el teléfono de incidencias en dichos paneles.
En mayo, votaron en contra de un informe
Los nacionalistas consideran que de no solventar estas deficiencias "o servizo acabará morrendo" por la "desidia de quen parece que non quere que funcione". Lo cierto es que estas mismas deficiencias llevan apuntándolas los usuarios de VaiBike desde prácticamente el inicio de su puesta en marcha.
De hecho, los nacionalistas hacen referencia a cuando se puso en marcha, estando el BNG en el gobierno, en el año 2009, y aseguran que entonces "Vilagarcía convertérase nun referente a nivel do estado polo bo funcionamento do mesmo e o elevado número de persoas usuarias". Una situación que se revocó, apuntan, "coa chegada ao poder do PP", que lo suprimió. "Vemos como dende a súa recuperación non acaba de arrancar, sendo cada vez menos as persoas que o utilizan", señalan.
Sin embargo, en el mes de mayo votaron en contra, junto a los socialistas, de un informe que solicitaba el grupo municipal del Partido Popular sobre VaiBike. Las quejas que trasladaban los de Ana Granja eran prácticamente idénticas a las que ahora señala el BNG, que entonces dijo, a través de su portavoz, Xabier Rodríguez, que “eses problemas vanse solucionando”.