El área sanitaria de O Salnés conmemora la Semana de la lactancia materna
El centro de salud de San Roque acoge una sesión clínica sobre primeros auxilios
El distrito sanitario de O Salnés conmemora la 'Semana Europea de Lactación Materna 2025' con una serie de actividades dirigidas a promover esta alimentación, a la vez que muestra su compromiso asistencial y apoyo a las familias y madres.
Bajo el lema 'Protexendo a lactación materna' ya desde ayer lunes se llevaron a cabo mesas de dibujos para niños en el Hospital do Salnés, donde también se instaló una mesa divulgativa en la entrada principal. Asimismo, a las 14 horas de hoy martes, 7 de octubre, el centro de salud de San Roque de Vilagarcía acogerá una sesión clínica bajo el título 'Primeiros Auxilios da Lactación Materna'.
Para mañana, miércoles 8 de octubre, la programación tiene planificada una serie de juegos con niños en un espacio lúdico que se emplazará en el Salón García, de Vilagarcía, a partir de las 16 horas. Posteriormente, se proyectará el documental 'Amamantar. O verdadeiro significado da lactación materna', a las 17:30 horas.
Múltiples ventajas
El jueves, 9 de octubre, el salón de actos del Hospital do Salnés celebrará a las 8:15 horas una sesión clínica que profundizará en el enfoque asistencial de los primeros auxilios, en el ámbito de la lactancia materna. Esta misma temática centrará otra sesión, dirigida a profesionales, una sesión en el centro de salud de Cambados, a las 8 horas del viernes 10 de octubre.
El distrito sanitario de O Salnés señala que la conmemoración de estas jornadas tiene como objetivo incidir en las "múltiples vantaxes saudables que abrangue esta alimentación, cun permanente apoio por parte das profesionais da área sanitaria de Pontevedra- O Salnés ás nais e familias, cara a concienciar e incidir na boa saúde e o benestar dos bebés".