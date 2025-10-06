Vilagarcía ofrece un curso de mecanizado con posibilidad de contratación

Vistas de la fábrica Thune Eureka

El Concello de Vilagarcía acaba de convocar una nueva edición del programa de cualificación profesional con compromiso de contratación, en esta ocasión en colaboración con las firmas Thune Eureka y Meykatec. Es un curso de especialista en mecanizado, en el que podrán participar 15 personas desempleadas y que se impartirá a partir del 20 de octubre en la fábrica de Bamio.

La formación es gratuita y las empresas contratarán, como mínimo, al 30 por ciento de los asistentes que finalicen la actividad. Los interesados en realizar este curso pueden presentar sus currículums en el departamento de Promoción Económica hasta el 15 de octubre (incluido). En los siguientes días serán convocados a entrevistas que realizan las empresas para la selección.

Objetivos del programa

A través de este programa de colaboración de iniciativa pública y privada, la Concellería que dirige Álvaro Carou pretende, por un lado, ayudar a las empresas a encontrar de forma ágil y eficaz personal cualificado en sus procesos de producción y, por el otro, incentivar la creación de empleo y el descenso de la tasa de paro en el municipio, según explican desde Ravella.

El Concello financia la formación, que se imparte de forma práctica en las propias empresas, y estas incorporan a su cuadro de personal a un porcentaje del alumnado con contratos indefinidos, a jornada continua y con una duración mínima de tres meses. Aquellos que al final de la formación no sean contratados, adquirirán una cualificación profesional especializada en la materia del curso, ampliando así sus posibilidades de acceder al mercado laboral en este tipo de industrias.

El curso de 'Especialista de mecanizado' será impartido por la firma Quick Up, dedicada a la formación en todo tipo de procesos industriales. Tendrá una duración de 198 horas, que se repartirán en un módulo teórico, pero impartido a pie de máquina para ilustrar mejor el aprendizaje, de 118 horas; y otro de 80 horas de prácticas en los talleres de Thune Eureka y de Meykatec.