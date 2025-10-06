Vilagarcía aprueba inversiones para los centros culturales de Fontecarmoa, Faxilde y locales de ensayo del Auditorio

Fachada del Auditorio Gonzalo Salgado

La Xunta Local de Goberno aprobó esta mañana varias inversiones de mantenimiento, dos para los centros socioculturales de Faxilde y Fontecarmoa y la tercera para la puesta a punto de los locales de ensayo del Auditorio Municipal. El Concello reserva un presupuesto que supera los 9.000 euros para estas actuaciones.

En el caso de las casas de cultura, son labores que llevará a cabo Reformas Trébol. En la de Fontecarmoa, consiste en la limpieza y sustitución de tres canalones que están picados y causaban goteras en el salón de actos. En concreto, se invertirán 4.210 en solventar estas deficiencias.

En el caso de Faxilde, los operarios detectaron problemas de humedades y filtraciones tanto en la sala principal del recinto como en la zona de entrada. Por ello, se procedió a retirar un trozo de la cubierta de grava y se localizó el problema en el estado de la impermeabilización. Por este motivo, las obras consistirán en retirar toda la superficie para la reparación de la parte deteriorada. A mayores, se aplicará una capa de pintura impermeabilizante en las zonas afectadas y también se limpiarán las bajantes y los sumideros. En este caso, las actuaciones ascienden a 3.900 euros.

Por último, la Concellería de Xuventude destinará 1.200 euros al arreglo de los desperfectos y adquisición de material para los locales de ensayo. En la propuesta se puede leer que "o instrumental presenta roturas e desgastes que afetan ao seu uso ordinario", por lo que se procederá a su puesta a punto.