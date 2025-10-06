Varela recibe a tres mujeres de O Salnés que acamparán frente al Parlamento europeo contra el genocidio en Gaza

Recepción en el Concello

El alcalde, Alberto Varela, recibió el viernes a tres vecinas de O Salnés que participarán en la iniciativa 'Salir de casa por Gaza'. Mari Carmen Durán, Maribel Iglesias y Rosa Castro acamparán delante del Parlamento Europeo, en Bruselas, junto a personas de todo el mundo, para reclamar el fin del genocidio en Palestina.

La protesta pacífica comienza este mismo viernes, 10 de octubre, y finalizará el sábado 18, con una gran acción simbólica consistente en una cadena humana 'Abraza el Parlamento', que finalizará con una concentración en la Plaza de Luxemburgo. Durante el resto de días, los participantes, sobre 120, establecerán el campamento en el jardín de La Viale y realizarán acciones de sensibilización, como charlas, encuentros o debates.

"Queremos deixar claro que o noso compromiso é firme e as nosas accións non cesarán ata que se cumpra cos dereitos humanos e o dereito internacional", señaló Durán en relación sobre el anuncio de plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El grupo decidió visitar el Concello con la intención de "trasladar o noso malestar coa situación que se está a vivir na Franxa de Gaza" a Alberto Varela, también por su papel como presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias. "Saímos moi satisfeitas da empatía que amosou o alcalde", apuntó Durán tras el encuentro.

Campaña local

El gobierno local puso en marcha la campaña 'Vilagarcía con Palestina', con el objetivo de mostrar el rechazo a la situación de "masacre que stá cometendo Israel en Gaza. Entre otras actuaciones, se llevó a cabo una recogida de firmas en la Praza de Galicia, que este miércoles serán entregadas a las activistas de 'Salir de Casa por Gaza' para que la lleven al Parlamento Europeo.

"A política ten que marcar as prioridades e, actualmente, a prioridade debe ser parar o xenocidio en Gaza", señaló el alcalde. Para Varela, la situación en la franja es una "masacre" y considera que "a comunidade internacional ten que facer forza para deter esta situación". Además, desde Ravella recuerdan otros apoyos mostrados desde el gobierno local al pueblo palestino, como la moción del pleno de mayo de 2024 en la que se condenaban los ataques a civiles; o la aportación económica al libro 'Ojos de Palestina', del médico residente en Vilagarcía Anan Abdalah, que "nos axuda a entender un pouco mellor a situación que están a sufrir".