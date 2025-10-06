Reclaman una actuación urgente e integral en la rotonda de Valle-Inclán, en Vilagarcía

Estado del firme Mónica Ferreirós

Los usuarios de la rotonda de Valle-Inclán, la que está situada al inicio de la carretera al Puerto desde el parque de O Cavadelo, reclaman una solución integral pero también urgente a su gran deterioro. “Hay baches inmensos”, se quejaba una de las afectadas, que pide al gobierno local que “pase por allí”. Asegura que los problemas en el asfaltado están derivando también en daños a los vehículos y que, además, complican la circulación, hasta el punto de hacerla peligrosa.

Los conductores también contemplan que, desde la realización de las obras del skatepark y, en concreto, de la ejecución de una placita de acceso a dicho complejo, el margen de maniobra en la rotonda se vio limitado. “Si viene un camión tienes que dejarlo pasar, lo contrario sería un peligro”, explica una de las conductoras molestas.

Ensanche de la plataforma

La rotonda de Valle-Inclán está incluida en el próximo Plan de Asfaltados, pero las actuaciones serán solo en la parte de titularidad municipal, tal y como consta en el informe emitido por el Puerto a petición de Ravella. “Dado que las obras contenidas en el citado proyecto se encuentran fuera del ámbito del dominio público portuario, así como fuera de la zona de afectación de la línea de ferrocarril, no es necesaria la emisión de una autorización para el desarrollo de las obras”, señalaron desde la entidad que preside José Manuel Cores Tourís. Los trabajos que ejecutará el Concello consisten en la extensión de una nueva capa de rodadura, una regularización del firme en los tramos necesarios y el ensanche de la plataforma.