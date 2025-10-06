Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Reclaman una actuación urgente e integral en la rotonda de Valle-Inclán, en Vilagarcía

Los usuarios se quejan del peligro que suponen los enormes baches en el suelo

Olalla Bouza
06/10/2025 16:13
rotonda de valle inclan
Estado del firme
Mónica Ferreirós

Los usuarios de la rotonda de Valle-Inclán, la que está situada al inicio de la carretera al Puerto desde el parque de O Cavadelo, reclaman una solución integral pero también urgente a su gran deterioro. “Hay baches inmensos”, se quejaba una de las afectadas, que pide al gobierno local que “pase por allí”. Asegura que los problemas en el asfaltado están derivando también en daños a los vehículos y que, además, complican la circulación, hasta el punto de hacerla peligrosa.

 Los conductores también contemplan que, desde la realización de las obras del skatepark y, en concreto, de la ejecución de una placita de acceso a dicho complejo, el margen de maniobra en la rotonda se vio limitado. “Si viene un camión tienes que dejarlo pasar, lo contrario sería un peligro”, explica una de las conductoras molestas.

Ensanche de la plataforma

La rotonda de Valle-Inclán está incluida en el próximo Plan de Asfaltados, pero las actuaciones serán solo en la parte de titularidad municipal, tal y como consta en el informe emitido por el Puerto a petición de Ravella. “Dado que las obras contenidas en el citado proyecto se encuentran fuera del ámbito del dominio público portuario, así como fuera de la zona de afectación de la línea de ferrocarril, no es necesaria la emisión de una autorización para el desarrollo de las obras”, señalaron desde la entidad que preside José Manuel Cores Tourís. Los trabajos que ejecutará el Concello consisten en la extensión de una nueva capa de rodadura, una regularización del firme en los tramos necesarios y el ensanche de la plataforma.

Te puede interesar

Un momento de la cita celebrada este fin de semana

Somos reunió a una veintena de agrupaciones gallegas en su ‘I Xornada Municipalista’
Redacción
El chileno Matias Sebastián jugó por primera vez en Cambados

El Concello de Cambados se reencuentra con la victoria ante el Madrid Capital TM
María Caldas
El equipo nacionalista meañés, en una imagen de archivo

El BNG de Meaño ve “falta de seriedad” por cambiar el Pleno de ordinario a extraordinario
Redacción
Los deportistas en la Marcha Ciclista

Special Olympics toma las calles vilagarcianas
María Caldas