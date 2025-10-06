Nuevo Plan Extra de la Diputación: 35 millones para los concellos, estos son los requisitos

El presidente de la Diputación, Luis López

La Diputación de Pontevedra abre hoy, lunes 6 de octubre, el plazo para que los concellos presenten sus solicitudes al segundo Plan Extra, dotado con 35 millones de euros, para ejecutar proyectos estratégicos que posibiliten la modernización del territorio, contribuyan a atraer y fijar población y sienten las bases de un crecimiento sostenible y equilibrado, según explican desde la administración provincial.

Con estos recursos, los municipios con menos de 50.000 habitantes, entre los que se encuentran todos los de O Salnés y Ulla-Umia, podrán hacer frente al impulso de nuevas infraestructuras o equipamientos públicos o a la rehabilitación de los ya existentes, así como a la intervención en espacios públicos urbanos o naturales o actuaciones que fomenten la recogida separada de biorresiduos de origen doméstica.

El segundo Plan Extra forma parte del paquete de plan de inversiones puesto en marcha por el ejecutivo provincial, "dotado coa cifra histórica de 128 millóns de euros", señalan desde la Diputación. Además, repiten el Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas (con 8 millones de euros, al igual que en su segunda convocatoria) y el +Provincia, que alcanza la cifra récord de 50 millones de euros y que adelantará el acceso a la línea 1 de inversiones correspondiente a la anualidad de 2027, dotado de 35 millones de euros.

"Esta reedición do Plan Extra obedece ao número de solicitudes recibidas polo equipo de goberno provincial, así como á necesidade de executar obras que faciliten a transformación do territorio e a prestación harmónica dos servizos públicos por parte dos concellos", explican desde el organismo que preside Luis López.

Plazos y porcentajes

En el marco del Plan Extra se financiarán proyectos estratégicos locales, considerados como tales los que sean fundamentales o decisivos para la mejora, desarrollo o modernización de los servicios; los que supongan una mejora relevante en cuanto al equilibrio territorial en la prestación de los servicios o los que tengan una repercusión relevante en dicho ámbito, según se explica en la convocatoria.

Además, se apoyarán aquellos que estén previstos en un plan estratégico o en un documento de planificación; así como aquellos con trascendencia en sectores de relevancia para la economía de los lugares o los que redunden en la capacidad del territorio para atraer y fijar población. Por último, se financiarán aquellos que "teñan un compoñente vertebrador dos territorios" o que sirvan para impulsar la igualdad entre los ámbitos rural y urbano.

Cada concello solo podrá presentar un proyecto y, en función de su población, recibirá entre 500.000 euros y 1,1 millones. La primera cifra es para aquellos que tengan menos de 5.000 habitantes, a los que se financiará hasta el 85% de la actuación; en el caso de los que están en el tramo entre 5.001 y 10.000, recibirán un máximo de 700.000 euros para financiar el 80% del coste; mientras que entre 10.001 y 20.000 se otorgarán hasta 900.000 para el 75 por ciento y, a partir de 20.000 habitantes, podrán recibir 1,1 millones para el 70% del presupuesto.

El porcentaje restante lo deberán aportar las administraciones locales, ya sea con fondos propios o con recursos de otros planes provinciales, entre los que se encuentra, específicamente, el +Provincia. El plazo para presentar solicitudes es de un mes y las bases pueden consultarse en el BOP. Además, las inversiones deberán estar ejecutadas, en su totalidad, en diciembre de 2027 y las ayudas son compatibles con otras subvenciones, sin que la cuantía se vea reducida.