La desconexión digital de Sobradelo llega al Senado de la mano del BNG

Vistas de la calle principal de Sobradelo, la Avenida de Cambados

Los vecinos de varios puntos de Sobradelo llevan más de un año sin internet. Comenzaron los problemas con la retirada del ADSL, que implicaba a continuación la colocación de la fibra. Sin embargo, este segundo paso nunca llegó, por lo que diversas casas de esta parroquia se encuentran apagadas y fuera de cobertura. Sin internet, sin teléfono fijo, sin posibilidad de acogerse al teletrabajo o, simplemente, de realizar una llamada o ver una serie por cable, la situación de estos vecinos llega ahora al Senado, de la mano del Bloque Nacionalista Galego.

La senadora Carme da Silva presenta una iniciativa para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que pida responsabilidades a las empresas perceptoras de subvenciones para la extensión de la fibra, así como una solución para los vecinos.

"Cal será a actuación do Ministerio? Ten aberto algún expediente por esta causa?", se pregunta la senadora nacionalista. En la iniciativa, se recuerda que fue en 20221 cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales adjudicó a Telefónica un contrato "milonario" para llevar la banda ancha a zonas blancas. La resolución del Programa Único, que se publicó el 2 de diciembre de ese mismo año, incluía varios municipios de Pontevedra, entre ellos Vilagarcía, afectando a las parroquias y lugares de Fontecarmoa, Cornazo, Faxilde y Sobradelo.

Opción de tecnología de radio

La instalación de la fibra comenzó a finales de 2023 en esta última parroquia, pero quedando sin ella un total de 150 viviendas. El pasado 2 de septiembre, y tras varias protestas, Telefónica comunicó a los afectados que "la falta de infraestructura de red por tecnología de fibra óptica en la zona impide la prestación del servicio", ofreciendo la posibilidad de un servicio a través de tecnología de Radio.

El BNG considera que el gobierno "debiera haber fiscalizado dichas subvenciones de modo que se establece le obligatoriedad de finalizar con éxito la actuación". En este sentido, recuerdan que Telefónica percibió una cantidad de dinero, pese a lo cual vecinos y vecinas de Sobradelo se quedaron sin fibra óptica.