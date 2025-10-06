El Puerto de Vilagarcía renueva sus defensas y las adapta a los nuevos buques

Vistas dell Puerto de Vilagarcía en Ferrazo

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía saca a licitación, por 356.308,43 euros (impuestos incluidos) la renovación y actualización de 18 defensas del muelle de Ferrazo. El objetivo es sustituir las que se encuentran ya totalmente deterioradas, debido a la exposición prolongada y a las condiciones ambientales adversas, así como al uso constante durante las operaciones portuarias.

Actualmente, el muelle cuenta con quince defensas tipo escudo y tres cilíndricas, equipadas con grilletes y cadenas, elementos que muestran signos evidentes de corrosión, oxidación y desgaste severo, tanto en su estructura metálica como en los componentes de caucho. Esta situación, explican en la memoria técnica del concurso, compromete su capacidad de absorción y "pone en riesgo la seguridad operativa del muelle".

Para garantizar la integridad de las maniobras de atraque y proteger tanto las instalaciones como las embarcaciones, la entidad decidió sustituir el actual sistema por 18 defensas neumáticas cilíndricas, las cuales ofrecen mejor rendimiento en términos de absorción y energía.

Además, estos nuevos equipos fueron diseñados y seleccionados específicamente para cumplir con los requisitos operativos de los nuevos buques tipo Ro-Ro que, por sus características particulares de maniobra y dimensiones, demandan sistemas de defensa capaces de absorber mayores esfuerzos de impacto y adaptarse a distintos calados y configuraciones de atraque.

Cuatro empresas interesadas

Los trabajos que comprenden la actuación contemplan el suministro e instalación de 15 unidades de defensa de escudo y tres cilíndricas de neumático. El caucho debe ser natural vulcanizado, sintético o la mezcla de ambos, así como estar reforzado con negro de carbono y resistente al envejecimiento, al deterioro por el ozono, el agua del mar o la abrasión.

El plazo para la presentación de ofertas finalizó el 13 de septiembre y la primera mesa de contratación se celebró a principios de octubre. Fueron cuatro las empresas que se presentaron al concurso, aunque una de ellas incurre en presunción de anormalidad, por una "baja temeraria", por lo que le dieron un plazo para que aporte la documentación que justifique dicha rebaja en el precio de licitación.