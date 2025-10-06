Agotadas las entradas para el segundo pase de Touriñán y Carlos Blanco de "Somos Criminais e punto final"

Touriñán y Carlos Blanco en un show anterior

Los fans del humor de Carlos Blanco y de Touriñán que quieran ver su última actuación de “Somos Criminais e punto final” en Vilagarcía deben apurarse. Los dos cómicos ya han agotado las entradas para el pase de las ocho y media del día 25 de este mes. Apenas quedan butacas sueltas en la zona B y solo una en la zona C. Un éxito que la organización ya esperaba, dado que cada vez que pisan territorio vilagarciano. De ahí que ya se habilitase un segundo pase ese mismo día a las seis de la tarde para que nadie se quedase sin disfrutar de este espectáculo que lleva años rodando por Galicia con un gran éxito de público. Así pues para la primera sesión todavía quedan entradas libres. En la zona A tienen un coste de 21,60 euros (incluidos los gastos de gestión), en la B el importe es de 19,44 euros y en la zona C la entrada tiene un coste de 16,20 euros. Las dos funciones son en el Auditorio Municipal.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ataquilla.com.

“Somos Criminais e punto final” sigue la senda de las entregas anteriores, en las que los dos humoristas echan mano de la retranca gallega para que nadie se quede sin pasárselo bien en sus espectáculos.