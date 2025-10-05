Mónica Moreiras | “En la moda, quiero ser el bastión de las mujeres maduras”

Mónica Moreiras durante su participación en el certamen, representando a Cantabria - Cedida

Viéndola pasear por las calles de Vilagarcía, nadie pensaría que Mónica Moreiras es madre de tres hijos, el mayor de los cuales ya le dio nietos. Con 54 años, abuela y modelo, tiene bien claro que, precisamente, la moda debe servirle para dar altavoz a las de su edad. “Quiero ser el bastión de las mujeres maduras”. Aunque nacida en Vigo, lleva décadas viviendo en la ciudad arousana. Recientemente acaba de participar en el certamen de Miss Eiris España, en la categoría Bronce, donde la ganadora fue la representante de Toledo, Elena Kantsebovskaia. Pero el mejor premio que se lleva Moreiras Santamaría es lo que siente cada vez que se sube a una pasarela o se pone frente a una cámara de fotografía.

¿Cómo fue su incursión en el mundo de la moda?

Fue en el año 1992. Mi padre vendía ropa de alta costura y yo era su modelo. Siempre me gustó, la verdad. No se puede imaginar la gente lo que yo disfruto sobre una pasarela, el empoderamiento... Es realmente adictiva.

¿Y con el paso de los años esa sensación no disminuyó o no le dio algo de pereza?

Hubo un parón cuando nació mi hija, que duró hasta que tuvo 18. Pero entonces me di cuenta de que las mujeres de nuestra edad no tienen representación en el mundo de la moda y eso me frustra. ¿Por qué sólo hay niñas sobre las pasarelas? Cuando me enteré de que había certámenes que empezaban a incluir mujeres maduras, me lancé de cabeza.

¿Era la primera vez que participaba? ¿Cómo es el ambiente, quizás algo competitivo?

No, ya estuve en dos ocasiones anteriores. Ya fui dos veces, tres con esta, finalista de Miss Eris España. La verdad es que el ambiente es súper relajado. Además no soy nada conflictiva, voy a pasármelo bien. A nadie se le va la vida con un certamen de este tipo, lo que importa es la experiencia y estar allí.

¿Cuál es la parte que más le gusta de la moda?

Lo que más me gusta es posar. Y desfilar, claro. Si puede ser con modelos que se salgan de lo normal, pues mejor. Algo que no te vayas a poner en el día a día. El otro día, en uno de los desfiles que tuvimos en la Manga del Mar Menor (donde se celebró el certamen), me puse un vestidazo de transparencias impresionantes. Y pensé: “¡Guau! ¡Tengo 54 años y puedo ponerme esto!”.

¿Y cuáles son los esfuerzos que hay que hacer para estas en esa forma física?

El gimnasio, por supuesto. Dieta no hago de nada. Como dulces y cuando digo dulces, de todo tipo. Si me tengo que comer un donuts, me lo como sin ningún cargo de conciencia. Pero aunque también es verdad que, en general, me alimento bien. Pero el ejercicio es algo que no me puede faltar. También es verdad que lo hago desde siempre y me gusta, si no lo hago siento que algo me falta.

Y a partir de ahora, tras participar en Miss España, ¿cuál es la siguiente meta que se pone?

Pues yo creo que hasta aquí llegué en el tema de certámenes. He decidido anotarme a una agencia de modelos y comenzar a cumplir mi objetivo. Yo quiero ser el bastión de las mujeres maduras en la moda. Quiero hacer pasarela, pero también modelo de fotografía y publicidad. Es algo que ya hice y ahora quiero enfocarme en ello.