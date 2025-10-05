La Xunta está a punto de resolver el expediente de la Casa Jaureguízar de Vilagarcía

Fachada de la Casa Jaureguízar - Mónica Ferreirós

La Xunta de Galicia está a punto de concluir el expediente sobre la rehabilitación de la Casa Jaureguízar, donde el Concello tiene previsto poner en marcha un centro social para personas mayores, al estilo del que ya funciona en O Ramal.

Explican desde la Dirección Xeral de Patrimonio que el expediente, que tuvo que ser modificado en varias ocasiones, está “en trámites de ser resolto” y que así tiene constancia el gobierno local “tras manter contacto coa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude”.

Fue en noviembre de 2018 cuando el Concello adquirió esta casa, incautada en su día al narcotraficante Marcial Dorado, a través del Plan Nacional sobre Drogas. Las llaves las recibió en febrero de 2019, pero a partir de entonces el procedimiento se dilató más de lo previsto.

Y es que el precio de 170.000 euros para un inmueble de 500 metros cuadrados y 700 de jardín, pasó de ser una oportunidad a verse notablemente incrementado por la reforma necesaria, que se vio modificada en varias ocasiones.

Así lo denunció también el gobierno local a finales del mes de agosto. Y es que aseguraba que la “lentitud” de Patrimonio le impedía invertir los fondos guardados para esta obra.

Varias modificaciones

La Casa Jauregízar no es un inmueble que, por sí mismo, tenga protección patrimonial. Fue construido en 1951 siguiendo la tipología de las casa tradicionales vascas y es el entorno, y en concreto la casa situada a unos metros, lo que le da el valor y obliga a tomar todas estas precauciones en las obras que sobre él se acometen.

El primer proyecto apostaba por mantener la cubierta y vaciar el edificio, dándole una estructura distinta ya que los techos son bajos, según explicó en agosto la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales. La administración autonómica lo rechazó y dictaminó una protección estructural. Ravella hizo un nuevo proyecto que tampoco recibió el visto bueno. Patrimonio requirió entonces un informe de patologías, pero tampoco convenció a la Xunta, que requirió un proyecto de ruina técnica, pendiente de resolverse.