El Festival de Ourense premia a Antonio Caeiro, de O Faiado, como mejor director por 'Lola'

Antonio Caeiro en la recogida del premio - Ourense Film Festival

Antonio Caeiro, de la asociación cultural O Faiado da Memoria de Vilagarcía, acaba de recoger en el Ourense Film Festival el premio a mejor director por su última obra, el documental 'Lola', que aborda la guerra civil en Cangas do Morrazo y la lucha de los pescadores por las mejores laborales y por los derechos que llegaron con la República, a través de la familia brutalmente represaliada Rosal Blanco y en boca de su hija, que da nombre a la obra.

En el mismo festival se premió a 'San Simón', la película de Miguel Ángel Delgado que aborda también la represión en el campo de concentración por el que pasaron numerosos arousanos y que cuenta con la colaboración de O Faiado, que ayer fue doblemente premiado. Además, en el reparto hay también presencia de O Salnés, como la de uno de los protagonistas, Flako Estévez, afincado en Cambados, o la niña vilagarciana Lucía Amarelle, vecina de Trabanca Badiña.

Lola Rodal, también su madre, Dolores Blanco, tuvieron que buscar ayuda en numerosas ocasiones, dándose de bruces con una sociedad en la que el miedo vencía a la empatía. De los que siguen necesitando manos tendidas y de aquellos que las tienden y se encuentran con la burla del egoísmo o la maldad, no se olvidó Caeiro en su discurso, en el que también estuvieron presentes los asesinados en el genocidio que el estado de Israel ejecuta en Palestina o la flotilla a Gaza. "É o momento de usar todas as plataformas que poidamos para facerse escoitar", dijo el miembro de O Faiado.

El de Miguel Ángel Delgado es el primer galardón tras el estreno de la película en el Festival de San Sebastián, donde fue la única en lengua gallega, con el doble mérito que ello supone siendo su director de Valladolid. Tras un intenso trabajo de investigación, un cuidado respeto por los familiares, que se implicaron intensamente en el rodaje, y con aquellos que estuvieron presos en la jaula de mar, 'San Simón' comienza a recoger sus frutos.