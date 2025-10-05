Adiós al templo de las tortillas en Vilagarcía: El local de 'Mareas Vivas' sale a la venta

Cartel de 'Se vende' en la verja del local -

El templo de las tortillas echa el cierre en Vilagarcía. Los amantes de este manjar gastronómico acaban de perder a uno de sus referentes: El local del ‘Mareas Vivas’ sale a la venta y todo parece indicar que no volverá a abrir sus puertas.

En realidad lleva ya un tiempo cerrado, desde que Rosa Nogueira, su titular y la persona que se encargaba de que a la mesa llegasen las mejores tortillas de patata, tuvo un accidente doméstico que le obliga a permanecer de baja. Así lo recogía uno de esos carteles a mano, con la letra de Rosa. La misma con la que hacía las cuentas o anunciaba sus vacaciones, casi siempre en el mes de noviembre.

Sin embargo, esta situación se prolongó más de lo previsto y, finalmente, ‘Mareas Vivas’ deja el local de la Rúa A Baldosa más pegada a la Praza do Castro, donde en una minúscula cocina Rosa preparaba tortillas que incluso tenía adeptos que la encargaban con periodicidad, para llevar a cenar a sus casas o para degustar en el local. ‘Mareas Vivas’ es uno de los locales de tapeo de Vilagarcía más antiguo. El encargado de anunciarlo es otro cartel, pero sin rastro de la letra de Rosa. Se trata de uno de venta que puso una inmobiliaria del municipio.

Pero 'Mareas Vivas' no es el único que echa el cierre. En breve, en cuanto acabe este mes, también se despide ‘La Malquerida’, situado en la Alameda y regentado por Ricardo Santamaría, al que se podrá seguir viendo a escasos metros, en ‘A Alacena do Alboio’. También este mes el Mini Central, situado en la Rúa Castelao, pondrá sus últimos cafés con churros para afrontar una aventura: La jubilación.