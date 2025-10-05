Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

A Torre saca a San Miguel en procesión

Tras una misa muy concurrida, la comitiva partió acompañada por la Banda de Música

Olalla Bouza
05/10/2025 16:06
misa en el pabellón de A Torre
Misa en el pabellón de A Torre - Mónica Ferreirós

Con San Miguel de testigo, A Torre celebró una misa en honor a su patrón, por el que cada fin de septiembre y principios de octubre festejan sus grandes eventos, junto a los vecinos de Trabanca Badiña. En el pabellón, fueron numerosos los asistentes, que posteriormente sacaron en procesión a la imagen. Es uno de los momentos más emotivos para los más devotos. La misa fue cantada por la Coral Amencer y, en la procesión, estuvieron acompañados por la Banda Municipal de Música de Vilagarcía.

Por la tarde, los niños son los protagonistas. Infantilandia, en la Praza de San Miguel, contará con colchonetas y tobogán para disfrute de los más pequeños de la casa.

Un momento de la misa
Un momento de la misa - Mónica Ferreirós

Te puede interesar

coral uno

La banda sonora del fin de semana en Valga la pusieron las corales
Olalla Bouza
Mónica Moreiras durante su participación en el certamen, representando a Cantabria

Mónica Moreiras | “En la moda, quiero ser el bastión de las mujeres maduras”
Olalla Bouza
El Atlético Villalonga sigue sin saber lo que es ganar en liga esta temporada

El Atlético Villalonga entierra sus opciones de puntuar en la primera parte
Gonzalo Sánchez
antonio caeiro

El Festival de Ourense premia a Antonio Caeiro, de O Faiado, como mejor director por 'Lola'
Olalla Bouza