A Torre saca a San Miguel en procesión

Misa en el pabellón de A Torre - Mónica Ferreirós

Con San Miguel de testigo, A Torre celebró una misa en honor a su patrón, por el que cada fin de septiembre y principios de octubre festejan sus grandes eventos, junto a los vecinos de Trabanca Badiña. En el pabellón, fueron numerosos los asistentes, que posteriormente sacaron en procesión a la imagen. Es uno de los momentos más emotivos para los más devotos. La misa fue cantada por la Coral Amencer y, en la procesión, estuvieron acompañados por la Banda Municipal de Música de Vilagarcía.

Por la tarde, los niños son los protagonistas. Infantilandia, en la Praza de San Miguel, contará con colchonetas y tobogán para disfrute de los más pequeños de la casa.