La Federación de Tenis ve "viable" el futuro centro de Vilagarcía

actuales pistas de tenis - Mónica Ferreirós

La Federación Galega de Tenis ve con buenos ojos y "viable" el proyecto para construir un Centro de Tecnificación en Vilagarcía. El presidente del organismo, José Mosquera, visitó la zona donde se prevé llevar a acabo, en Fontecarmoa, y se reunió con el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira.

El objetivo es que estas instalaciones, que se situarían detrás de la piscina municipal y al lado del Complexo Polideportivo de Fontecarmoa, sean un referente en toda Galicia. Varela destacó que el presidente del ente deportivo ve "viable" la propuesta del Concello. En la reunión, el presidente de la Federación anunció que se están dando pasos para encargar la redacción de un proyecto para presentar ante el Consejo General del Deporte, la Diputación, la Xunta y otras administraciones implicadas en esta actuación.

La intención de la Federación y el Concello es que se firme un convenio de colaboración para cofinanciar la construcción. Aprovechando la reunión, José Mosquera visitó la zona donde se levantarían las instalaciones, en la compañía de Coira.

La Concellería de Deportes busca, con esta obra, "dar unha solución ambiciosa" a las peticiones de los usuarios de las pistas actuales, que reclaman que se cubran para poder seguir entrenando y jugando partidos cuando llueve. Con la construcción de estas nuevas instalaciones, señalan fuentes municipales, "Vilagarcía contaría cun espazo de referencia para poder acoller grandes eventos deportivos".

Además, Ravella destaca la situación privilegiada del municipio, uno de los factores que avala la instalación en Vilagarcía de un centro de referencia en Galicia, al encontrarse "nunha zona intermedia entre o norte e o sur da comunidade" tener "boas conexións tanto por estrada como por tren" y "o máis importante, conta cun tecido deportivo de gran proxección, incluso tendo a Jéssica Bouzas como referente tenístio internacional".